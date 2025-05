W Avengers: Doomsday ma pojawić się Wasz ulubieniec. Aktor prowadzi rozmowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Hot Toys

Choć prace na planie Avengers: Doomsday trwają już w najlepsze, Marvel najwyraźniej wciąż kompletuje obsadę produkcji. Przypomnijmy, że to właśnie chęć zaangażowania do projektu wielu wypełniających inne zawodowe obowiązki aktorów i aktorek zrodziła doniesienia o nieustannym przebudowywaniu scenariusza - przynajmniej w kwestii gościnnych występów. Taki obrót spraw pośrednio sugerował nawet Kevin Feige.

Scooper MyTimeToShineHello (tak, do poniższych rewelacji podchodźcie ze sporym dystansem) twierdzi teraz, że rozmowy w sprawie dołączenia do obsady Avengers: Doomsday prowadzi nie kto inny jak sam Tom Holland, ekranowy Spider-Man. Warto zauważyć, że według ostatnich doniesień w przyszłorocznej produkcji MCU miało go zabraknąć, za to prawie na pewno pojawi się on w Secret Wars z 2027 roku.

Ewentualny udział Hollanda w Doomsday wydaje się o tyle logiczny, że pomostem między dwoma kolejnymi filmami o Avengersach stanie się produkcja Spider-Man: Brand New Day. W sieci publikowano już raporty, według których fabuła wszystkich tych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela będzie ze sobą powiązana.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.