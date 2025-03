Jason Momoa potwierdza. Ta charakterystyczna rzecz będzie na ekranie

DC

Jason Momoa w rozmowie z comicbook.com zapowiedział, że jego Lobo przeklina w filmie tak, jak w komiksach. Czytelnicy historii obrazkowych wiedzą, że jego przekleństwa są dość charakterystyczne i osobliwe. Jednym z nich w polskim tłumaczeniu jest "kurdebele".

Jason Momoa to Lobo

W innej rozmowie z Entertainment Weekly aktor stwierdził, że jeśli ktoś ma go szufladkować, to najlepiej w roli Lobo.

– Motocykle, palenie cygar, imprezy, dredy... Lubi się bić, jest zabawny. Myślę, że jestem odpowiednią osobą do tej roli. Urodziłem się, by ją zagrać.

Aktor potwierdził, że ma za sobą połowę zaplanowanych dla niego zdjęć. Nie jest to główna rola, ale drugoplanowa, jednak ponieważ spędza tygodnie na planie, nie są to tylko pojedyncze sceny. A tak żartobliwie wspomina moment, gdy już wciela się w Lobo:

– To pierwszy raz, gdy poprosiłem kogokolwiek, by zwracał się do mnie imieniem postaci!

Supergirl: Woman of Tomorrow – fabuła, obsada, reżyseria

Supergirl: Woman of Tomorrow powstało na podstawie serii komiksowej Toma Kinga i Bilquis Evely, nominowanej do nagrody Eisnera w 2021 roku. Historia będzie opowiedziana z perspektywy Ruthye, młodej kosmitki, która chce zemścić się na mężczyźnie winny śmierci jej ojca, więc prosi Supergirl o pomoc. Milly Alcock zagra główną rolę – Karę Zor-El, kuzynkę Supermana. Aktorka podbiła serca widzów występem w Rodzie smoka jako młoda Rhaenyra Targaryen. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ana Nogueira.

Supergirl: Woman of Tomorrow – premiera 26 czerwca 2026 roku.