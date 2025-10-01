Reżyserzy Avengers: Doomsday pokazali tajemnicze zdjęcie. Możliwe wyjaśnienie i kultowa postać w filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wczoraj reżyserzy filmu Avengers: Doomsday, bracia Russo, udostępnili na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z planu przyszłorocznej produkcji Marvela, opatrując je podpisem: "Przyjrzyjcie się uważnie". Od kilkunastu godzin w sieci trwają dyskusje na temat tego, co naprawdę przedstawia tajemnicza fotografia. Rozwiązanie zagadki wydaje się niezwykle trudne, jednak część internautów ma w tej sprawie pewną interpretację.

Przypomina się, że przed premierą również reżyserowanego przez siebie Końca gry twórcy pokazali bardzo podobne zdjęcie; widoczne na nim kształty zdawały się układać w litery "A" i "E" - Avengers: Endgame. Podążając tym tropem fani Marvela na wczorajszym materiale chcą dostrzec "A" i "X", które miałyby symbolicznie nawiązywać do tytułu komiksu Avengers vs. X-Men i zapowiadać starcie obu grup w Doomsday. Oceńcie sami:

Niejako na marginesie tych rozważań Daniel Richtman podzielił się doniesieniami, zgodnie z którymi w Avengers: Doomsday mają pojawić się "liczne niezapowiedziane postacie" w ramach gościnnych występów. Co ciekawe, jedną z nich będzie sam Ghost Rider, przy czym scooper nie podaje żadnych informacji w kwestii wersji antybohatera, nie mówiąc już o aktorze, który miałby się w niego wcielić.

Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia przyszłego roku.