Reżyserzy Avengers: Doomsday pokazali tajemnicze zdjęcie. Możliwe wyjaśnienie i kultowa postać w filmie

Bracia Russo pokazali niezwykle tajemnicze zdjęcie z planu Avengers: Doomsday. Internauci nie mogą rozszyfrować, co naprawdę wyjawia fotografia, choć przeważa wśród nich jedna interpretacja. Nie jest też wykluczone, że w filmie Marvela pojawi się doskonale znana z komiksów postać.
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday Marvel
Wczoraj reżyserzy filmu Avengers: Doomsday, bracia Russo, udostępnili na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z planu przyszłorocznej produkcji Marvela, opatrując je podpisem: "Przyjrzyjcie się uważnie". Od kilkunastu godzin w sieci trwają dyskusje na temat tego, co naprawdę przedstawia tajemnicza fotografia. Rozwiązanie zagadki wydaje się niezwykle trudne, jednak część internautów ma w tej sprawie pewną interpretację. 

Przypomina się, że przed premierą również reżyserowanego przez siebie Końca gry twórcy pokazali bardzo podobne zdjęcie; widoczne na nim kształty zdawały się układać w litery "A" i "E" - Avengers: Endgame. Podążając tym tropem fani Marvela na wczorajszym materiale chcą dostrzec "A" i "X", które miałyby symbolicznie nawiązywać do tytułu komiksu Avengers vs. X-Men i zapowiadać starcie obu grup w Doomsday. Oceńcie sami:

Avengers: Doomsday - bracia Russo pokazują nowe zdjęcie

Avengers: Doomsday - bracia Russo pokazują nowe zdjęcie
Źródło:
Niejako na marginesie tych rozważań Daniel Richtman podzielił się doniesieniami, zgodnie z którymi w Avengers: Doomsday mają pojawić się "liczne niezapowiedziane postacie" w ramach gościnnych występów. Co ciekawe, jedną z nich będzie sam Ghost Rider, przy czym scooper nie podaje żadnych informacji w kwestii wersji antybohatera, nie mówiąc już o aktorze, który miałby się w niego wcielić. 

Najdziwniejsze moce X-Men i innych mutantów z komiksów Marvela

Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Instagram/Daniel Richtman

Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Co o tym sądzisz?
