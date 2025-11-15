Avengers: Doomsday - nie tylko Robert Downey Jr jako Doktor Doom? Zaskakujący przeciek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według Johna Rochy i Jeffa Sneidera z The Hot Mic w filmie Avengers: Doomsday zobaczymy różne warianty Doktora Dooma, czyli będzie więcej niż jedna postać złoczyńcy – w tym ma być kobieca wersja. Potwierdza to również Alex Perez z Cosmic Circus. Wcześniej informował o tym Daniel Richtman, więc mamy trzy niezależne od siebie źródła.

Avengers: Doomsday - więcej Doktorów Doomów

Rocha i Sneider mówią, że jedna postać będzie mieć fioletową pelerynę i złotą maskę, a druga złotą pelerynę i maskę. Inna alternatywna wersja będzie w klasycznym zielonym stroju z komiksów Marvela. Dodają, że obok dwóch wersji kobiecych będą też różne alternatywne wersje męskie Doktora Dooma. W serialu Loki widzieliśmy już, że wariant może mieć inną płeć, bo bohater poznał Sylvie, która jest jego wariantem z alternatywnej rzeczywistości.

Mówią, że najwyraźniej inni aktorzy mogą grać te alternatywne wersje Doktora Dooma. Nie wszystkie będą grane przez Roberta Downeya Jr. Nie wiadomo, jaka aktorka została obsadzona w tej roli.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Doktor Doom z mieczem

Głównym złoczyńcą i najważniejszą postacią pozostaje wersja Roberta Downeya Jr. Nie wiemy jeszcze, jaką rolę do odegrania mają jego warianty. Według innego przecieku na którymś etapie filmu Doktor Doom będzie dzierżyć miecz z tarczą. Ponoć ma wyglądać - cytujemy - "kozacko".

To samo źródło dodało, że tym razem Mystique grana przez Rebeccę Romijn będzie mieć kostium. W filmach o X-Menach zawsze miała specjalny strój na ciele, ale bez ubrań. Teraz ma nosić białą sukienkę z niebieskimi akcentami na ramionach i klatce piersiowej, do tego białe spodnie. Na pasku będzie dostrzegalne X, a na głowie tiara z czaszką. Jest to strój wyraźnie zaczerpnięty z komiksów, bo tak wyglądała tam Mystique.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.