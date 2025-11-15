Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Avengers: Doomsday - nie tylko Robert Downey Jr jako Doktor Doom? Zaskakujący przeciek

Wiemy, że Doktor Doom grany przez Roberta Downeya Jr. będzie głównym złoczyńcą w filmie Avengers: Doomsday, ale wygląda na to, że nie będzie jedynym. Nowy przeciek sugeruje warianty postaci, których się nie spodziewaliśmy.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday Marvel
Reklama

Według Johna Rochy i Jeffa Sneidera z The Hot Mic w filmie Avengers: Doomsday zobaczymy różne warianty Doktora Dooma, czyli będzie więcej niż jedna postać złoczyńcy – w tym ma być kobieca wersja. Potwierdza to również Alex Perez z Cosmic Circus. Wcześniej informował o tym Daniel Richtman, więc mamy trzy niezależne od siebie źródła.

Avengers: Doomsday - więcej Doktorów Doomów

Rocha i Sneider mówią, że jedna postać będzie mieć fioletową pelerynę i złotą maskę, a druga złotą pelerynę i maskę. Inna alternatywna wersja będzie w klasycznym zielonym stroju z komiksów Marvela. Dodają, że obok dwóch wersji kobiecych będą też różne alternatywne wersje męskie Doktora Dooma. W serialu Loki widzieliśmy już, że wariant może mieć inną płeć, bo bohater poznał Sylvie, która jest jego wariantem z alternatywnej rzeczywistości.

Mówią, że najwyraźniej inni aktorzy mogą grać te alternatywne wersje Doktora Dooma. Nie wszystkie będą grane przez Roberta Downeya Jr. Nie wiadomo, jaka aktorka została obsadzona w tej roli.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Doktor Doom z mieczem

Głównym złoczyńcą i najważniejszą postacią pozostaje wersja Roberta Downeya Jr. Nie wiemy jeszcze, jaką rolę do odegrania mają jego warianty. Według innego przecieku na którymś etapie filmu Doktor Doom będzie dzierżyć miecz z tarczą. Ponoć ma wyglądać - cytujemy - "kozacko".

To samo źródło dodało, że tym razem Mystique grana przez Rebeccę Romijn będzie mieć kostium. W filmach o X-Menach zawsze miała specjalny strój na ciele, ale bez ubrań. Teraz ma nosić białą sukienkę z niebieskimi akcentami na ramionach i klatce piersiowej, do tego białe spodnie. Na pasku będzie dostrzegalne X, a na głowie tiara z czaszką. Jest to strój wyraźnie zaczerpnięty z komiksów, bo tak wyglądała tam Mystique.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,2

2021
Loki
Oglądaj TERAZ Loki Przygodowy
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - przemiana Quaritcha ważnym wątkiem. James Cameron zapowiada złoczyńcę

2 20. Zombieland
-

Zombieland 3 nadchodzi? Reżyser zdradza możliwy rok premiery

3 Rekinado 7
-

Rekinado 7 nadchodzi. Twórcy ujawniają pierwsze informacje

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Daredevil: Odrodzenie – 2. sezon pełen intensywnej akcji. Aktor: Byłem cały posiniaczony

5 Star Trek
-

Kinowy Star Trek ogłoszony. Scenarzyści zrobią reboot serii?

6 Kapitan Marvel
-

Najsłynniejsze kosmiczne rasy w historii science fiction. Od Predatora po galaktycznych bogów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e07

My Hero Academia

s16e02

Gold Rush: Alaska

s42e283

Ridiculousness

s42e284

Ridiculousness

s42e285

Ridiculousness

s2025e224

Anderson Cooper 360

s23e34

Real Time with Bill Maher

s2025e45

Firing Line with Margaret Hoover
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sophia Di Martino
Sophia Di Martino

ur. 1983, kończy 42 lat

Jonny Lee Miller
Jonny Lee Miller

ur. 1972, kończy 53 lat

Grzegorz Damięcki
Grzegorz Damięcki

ur. 1967, kończy 58 lat

Shailene Woodley
Shailene Woodley

ur. 1991, kończy 34 lat

Yaya DaCosta
Yaya DaCosta

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV