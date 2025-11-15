Avengers: Doomsday - nie tylko Robert Downey Jr jako Doktor Doom? Zaskakujący przeciek
Wiemy, że Doktor Doom grany przez Roberta Downeya Jr. będzie głównym złoczyńcą w filmie Avengers: Doomsday, ale wygląda na to, że nie będzie jedynym. Nowy przeciek sugeruje warianty postaci, których się nie spodziewaliśmy.
Według Johna Rochy i Jeffa Sneidera z The Hot Mic w filmie Avengers: Doomsday zobaczymy różne warianty Doktora Dooma, czyli będzie więcej niż jedna postać złoczyńcy – w tym ma być kobieca wersja. Potwierdza to również Alex Perez z Cosmic Circus. Wcześniej informował o tym Daniel Richtman, więc mamy trzy niezależne od siebie źródła.
Avengers: Doomsday - więcej Doktorów Doomów
Rocha i Sneider mówią, że jedna postać będzie mieć fioletową pelerynę i złotą maskę, a druga złotą pelerynę i maskę. Inna alternatywna wersja będzie w klasycznym zielonym stroju z komiksów Marvela. Dodają, że obok dwóch wersji kobiecych będą też różne alternatywne wersje męskie Doktora Dooma. W serialu Loki widzieliśmy już, że wariant może mieć inną płeć, bo bohater poznał Sylvie, która jest jego wariantem z alternatywnej rzeczywistości.
Mówią, że najwyraźniej inni aktorzy mogą grać te alternatywne wersje Doktora Dooma. Nie wszystkie będą grane przez Roberta Downeya Jr. Nie wiadomo, jaka aktorka została obsadzona w tej roli.
Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie
Doktor Doom z mieczem
Głównym złoczyńcą i najważniejszą postacią pozostaje wersja Roberta Downeya Jr. Nie wiemy jeszcze, jaką rolę do odegrania mają jego warianty. Według innego przecieku na którymś etapie filmu Doktor Doom będzie dzierżyć miecz z tarczą. Ponoć ma wyglądać - cytujemy - "kozacko".
To samo źródło dodało, że tym razem Mystique grana przez Rebeccę Romijn będzie mieć kostium. W filmach o X-Menach zawsze miała specjalny strój na ciele, ale bez ubrań. Teraz ma nosić białą sukienkę z niebieskimi akcentami na ramionach i klatce piersiowej, do tego białe spodnie. Na pasku będzie dostrzegalne X, a na głowie tiara z czaszką. Jest to strój wyraźnie zaczerpnięty z komiksów, bo tak wyglądała tam Mystique.
Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1982, kończy 43 lat