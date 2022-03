Avengers: Endgame - ostatnie słowa Iron Mana. Robert Downey Jr. zdradza, że mogły brzmieć... inaczej

Fot. Marvel

Avengers: Endgame na zawsze zmieniło MCU. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych herosów we franczyzie, czyli Tony Stark, musiał dokonać największego poświęcenia, by uratować świat. Odgrywający go Robert Downey Jr. zdradził jednak, że ostatnie chwile superbohatera mogły wyglądać trochę inaczej. A dokładnie chodzi o to, co superbohater miał do powiedzenia Thanosowi we wielkim finale.

Robert Downey Jr. pojawił się w Hypocondriactor Podcast i dostał zadanie, by wyrecytować ostatnie słowa Iron Mana do Thanosa w filmie Avengers: Endgame.

Właściwą odpowiedzią jest: "A ja jestem Iron-Man", jednak miałem do zaproponowania tyle alternatywnych kwestii. Boże, dajcie mi pomyśleć. Wszystkie były super błyskotliwe, próbowałem powiedzieć jakąś głupotkę, jak: "Masz prze****ne" czy coś w tym stylu. Wiesz co, muszę spojrzeć na moje notatki. Dostaję Kamienie Nieskończoności, mam moc, by pstryknąć i spełnić każde życzenie - Och, miałem powiedzieć "O kurczę" (oh, snap - przekleństwo, ale też "pstryknięcie").

Wolicie filmową wersję ostatnich słów Iron Mana, czy którąś z powyższych propozycji? Trzeba przyznać, że finał Avengers: Endgame mógł z nimi wyglądać trochę inaczej.

