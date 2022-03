Morbius - w filmie została użyta technologia z Avengers: Endgame

fot. materiały prasowe

Morbius to nadchodzący film opowiadający o słynnym antybohaterze znanym z komiksów o Spider-Manie. Matthew E. Butler, kierownik do spraw efektów wizualnych przy projekcie zdradził w jednym z wywiadów, że do powołania do życia Morbiusa na ekranie w produkcji użyto tej samej technologii, co do stworzenia Thanosa w widowisku Avengers: Endgame.

Produkcja opowiada o doktorze Michaelu Morbiusie, światowej sławy naukowcu, który niestety cierpi również na rzadką chorobę krwi. Po latach starań o wynalezienie leku bohater postanawia wykorzystać ostatnią szansę z pomocą tajemniczego gatunku nietoperza. Lek przywraca mu zdrowie, jednak przy okazji zamienia go również w rządną krwi bestię przypominającą wampira.

Morbius

Morbius - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jared Leto w tytułowej roli oraz Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

