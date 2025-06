Twórca hitowego Nosferatu bierze się za klasyk Charlesa Dickensa. W obsadzie mistrz

Źródło: Wydawnictwo Simon & Schuster

Według źródeł prestiżowego portalu Deadline, Warner Bros. pracuje nad nową adaptacją Opowieści wigilijnej autorstwa Charlesa Dickensa. Robert Eggers wyreżyseruje produkcję i napisze scenariusz. Jeśli chodzi o obsadę, żadna ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, jednak ponoć filmowiec pisze rolę Ebenezera Scrooge'a dla Willema Dafoe, znanego i szanowanego aktora z czterema nominacjami do Oscarów na koncie, z którym kilkukrotnie współpracował w przeszłości: przy Nosferatu, Lighthouse i Wikingu.

Opowieść wigilijna - fabuła

Powstało już wiele różnych adaptacji Opowieści wigilijnej. To w końcu jedna z najbardziej znanych książek Charlesa Dickensa. Historia opowiada o starym skąpcu, którego tuż przed Bożym Narodzeniem nawiedzają trzy duchy, uświadamiające mu to, ile złego wyrządził, a także ile stracił w ten sposób. Wydaje się, że Robertowi Eggersowi mogą bardzo przypaść do gustu elementy nadprzyrodzone i czas akcji.

Robert Eggers - kariera i nadchodzące projekty

Nosferatu okazał się największym sukcesem komercyjnym w karierze Roberta Eggersa. Jego filmografia jest jednak dłuższa. Na początku swojej przygody w branży rozrywkowej wyreżyserował kilka produkcji krótkometrażowych, w tym Hansel and Gretel. Jego debiutem pełnometrażowym była Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii z 2015 roku. Później nakręcił jeszcze Lighthouse z Robertem Pattinsonem w roli głównej i Wikinga. Wreszcie podbił kina Nosferatu.

Jeśli chodzi o nadchodzące projekty, Eggers nie tylko pracuje nad adaptacją Opowieści wigilijnej, ale również sequelem klasyka Labirynt i horrorem Werwulf.