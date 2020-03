Avengers: Endgame - Scarlet Witch miała współpracować z Doktorem Strangem w bitwie. Jest zdjęcie

Avengers: Endgame miało dużo wspaniałych scen współpracy różnych superbohaterów, ale z uwagi na ograniczenia czasu trwania, niektóre ostatecznie nie trafiły na kinowy ekran. Chuck Zlotnick pokazał, że podczas bitwy Scarlet Witch miała współpracować z Doktorem Strangem. Wygląda na to, że chodzi o scenę powstrzymywania wodnej fali, z którą superbohaterka miała mu pomóc. Szkoda, że ostatecznie tego nie zobaczyliśmy, ponieważ byłoby to istotne wprowadzenie do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, w którym Scarlet Witch ma odegrać kluczową rolę.

Do sieci trafiły też nowe figurki Iron Studios z serii Mini Co. Zobaczcie je w galerii.

Avengers: Endgame - zdjęcia