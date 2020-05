Avengers: Endgame - podróże w czasie mogły być inne. Marvel brał takie teorie pod uwagę

Firma Perception pracowała przy filmie Avengers: Endgame i prawdopodobnie mało kto o tym do tej pory słyszał. Ich praca polega na wizjonerskim łączeniu myśli związanej z science fiction, aby budować przyszłość. Innymi słowy łączą fakty naukowe z wizjami science fiction, współpracując z filmowcami z Hollywood. To właśnie oni opracowali mechanikę podróży w czasie dla scenarzystów, czyli wymyśli jak to może dokładnie działać, jak to może wyglądać i jak to wyjaśnić. Ich praca odbywała się niezależnie od konsultacji z fizykami, o których mówili scenarzyści.

Na swojej oficjalnej stronie opublikowali informację o innych teoriach związanych z podróżami w czasie. Opracowali dla nich różne koncepcje związane z naukowym i technologicznych działaniem podróży w czasie. Mają one ścisły związek z fabułą.

To też pokazuje, z jaką dokładnością chciano podejść do tematu, by opracować różne wersje i wybrać tę, która zdaniem filmowców pasuje najlepiej. Czy sądzicie, że dobrze wybrali? A może któraś z alternatywnych teorii miała więcej sensu?

Avengers: Endgame - teorie o podróżach w czasie

Czas jest osobą - jedna z teorii zaczerpnięta z komiksów z personifikacją czasu. Istota miałaby pomagać bohaterom w podróży.

Przy okazji ujawniono, że animowane napisy końcowe mogły wyglądać inaczej. Początkowo Kevin Feige, szef Marvel Studios chciał pokazać nawiązanie do teatru, w którym gwiazda wychodzi i kłania się widzom. W tym przypadku napisy miały to obrazować poprzez hołd dla Iron Mana. Zobaczcie jak mogło to wyglądać: