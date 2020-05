Marvel i Avengers nie będą zadowoleni. Najlepsze filmy superbohaterskie wg naEKRANIE

Marvel i Avengers to nie wszystko - filmy superbohaterskie od wielu lat stanowią ważny element kina rozrywkowego. Jeśli jesteście z naEKRANIE już od jakiegoś czasu, zapewne zauważyliście, że ta konwencja zajmuje ważne miejsce w naszych sercach. Zdecydowaliśmy się redakcyjnie wyłonić 50 najważniejszych produkcji o superherosach. W wyniku selekcji odpadło kilka głośnych obrazów, ale finalnie udało nam się ułożyć satysfakcjonującą listę.

Wielkim nieobecnym poniższego zestawienia jest z pewnością Joker. W tym wypadku uznaliśmy jednak jednogłośnie, że mimo komiksowego rodowodu nie można mówić w tym przypadku o kinie superbohaterskim. Joker to dramaty i thriller całkowicie pozbawiony cech charakterystycznych dla tego gatunku. To świetna i nieoczywista produkcja, jednak niepasująca do poniższej listy. Co w takim razie się na niej znalazło? Rzućcie okiem na pierwszą część zestawienia.

Najlepsze filmy superbohaterskie wg. naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.

Od klasyków gatunku takich jak Batmany Burtona czy Kruk i Człowiek ciemności, poprzez nietypowe produkcje bawiące się konwencją superbohaterską (Kick-Ass, Niezniszczalny, LEGO Batman: Film), aż po największe i najbardziej kasowe blocbustery ze stajni Marvela i nie tylko. Wśród naszych faworytów znalazło się nawet miejsce dla kultowej Hydrozagadki, bo przecież to superbohaterska opowieść pełną gębą, prawda? Czas na finałową dziesiątkę. Sprawdźcie, co znalazło się na 1. miejscu.

Najlepsze filmy superbohaterskie wg. naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.

10. Avengers – chyba pierwszy film, który tak umiejętnie przeniósł chemię pomiędzy superbohaterami z kart komiksów na ekrany kin. Wspaniały blockbuster nieco się zestarzał pod względem oprawy technicznej, ale wciąż daje wiele radochy, szczególnie w świetnie nakręconych sekwencjach walk oraz wtedy, gdy herosi przerzucają się kąśliwymi komentarzami.

