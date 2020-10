Marvel - Thor odkrył zagładę uniwersum? Coś dziwnego dzieje się z Księgą Królów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel już jakiś czas temu wyraźnie zasugerował, że seria Thor ze scenariuszem Donny'ego Catesa może na zawsze zmienić oblicze uniwersum. Przypomnijmy, że po wydarzeniach ukazanych w evencie War of the Realms bóg burzy i piorunów ostatecznie został nowym władcą Asgardu. Zanim jednak zasiadł na tronie, służył jako herold Galactusa i zmierzył się z wszechpotężną siłą znaną jako Czarna Zima. Po zabiciu Pożeracza Światów doświadczył z kolei wizji, w ramach której zobaczył uzbrojonego w Mjolnir i Kamienie Nieskończoności Thanosa. Wygląda na to, że jego ostatnie przygody mogą mieć z tą wizją bezpośredni związek.

W zeszycie Thor #8 protagonista udaje się więc do biblioteki Asgardu, w której odnajduje słynną Księgę Królów - o tym tekście dowiedział się jako chłopiec i przez długi czas pozostawał on dla niego wyłącznie legendą. Utwór ten obwarowany jest całym spektrum magicznych zaklęć: zapisy na poszczególnych stronach mogą zobaczyć jedynie władcy Asgardu i to tylko oni posiadają moc dopisania kolejnych kart opowieści. Księga Królów sama w sobie stanowi ogromne źródło wiedzy na temat uniwersum Marvela, pokazując przygody Odyna i jego poprzedników, jak również wielu ziemskich władców.

Liczba stron tekstu wydaje się w dodatku nieskończona. Tym bardziej zaskakujące staje się więc to, że czytający księgę Thor bardzo szybko odkrywa, iż ta... kurczy się na jego oczach, a poszczególne historie wchodzące w skład utworu znikają w ekspresowym tempie. Stanowi to wyraźną sugestię, że tajemnicza siła wymazuje przeszłość uniwersum, popychając je ku zagładzie.

Zgodnie ze spekulacjami amerykańskich portali popkulturowych istotą, która już w chwili obecnej doprowadza do wymazywania opowieści, może okazać się właśnie Thanos z wizji Thora. Na jego Mjolnirze znajdowały się bowiem wszystkie Kamienie Nieskończoności, wśród nich pozwalający na manipulowanie historią Kamień Czasu. Warto też dodać, że w tej samej wizji Szalony Tytan stał na czele armii zombie, w skład której wchodzili przeobrażeni cieleśnie herosi Marvela.