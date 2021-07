Avengers: Koniec gry - Kapitan Ameryka mógł przykuć uwagę TVA? Reżyserka Lokiego ma swoją teorię

marvel

Steve Rogers chcąc odnieść pożyczone przedmioty w filmie Avengers: Koniec gry, musiał cofnąć się w czasie. Po wykonaniu zadania, jego decyzją było zostanie u boku Peggy Carter, co od początku budziło wiele pytań ze strony fanów. Po finale serialu Loki tych pytań jest jeszcze więcej, ponieważ ruch Steve'a Rogersa powinien wywołać tak zwany Nexus Event, którym powinna zająć się organizacja TVA (Time Variance Authority).

Podczas jednego z wywiadów reżyserka serialu, Kate Herron podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tego, czy Steve Rogers mógł spowodować Nexus Event.

Moja teoria jest taka: zależy od tego, czy jesteś optymistą, czy pesymistą. Jeśli jesteś optymistą, może to było w porządku dla nich i nie naruszyli gałęzi w znaczący sposób, aby wystąpiła konieczność jej przycinania, co oznacza, że mogli zostać razem. Romantycy mogliby powiedzieć, że uczucie zwyciężyło.

Co jednak powiedzieliby pesymiści? Zdaniem reżyserki idąc za zasadami wprowadzonymi w serialu, działanie Steve'a Rogersa powinno przyczynić się do reakcji ze strony TVA i przycięcia gałęzi wytworzonej przez Kapitana Amerykę. Twórczyni nie chce jednak powiedzieć definitywnie, że do tego doszło, zatem na ten moment widzowie muszą zdecydować, czy są - jak sugeruje reżyserka - optymistami czy pesymistami. Być może któraś z kolejnych produkcji wyjaśni kwestie nurtujące fanów.

Może tam, gdzie jest wola, jest też sposób, a oni nie byli zbyt destrukcyjni i udało im się żyć długo i szczęśliwie - kończy reżyserka.

Źródło: Marvel/Disney+