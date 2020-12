Ms. Marvel i Hawkeye - kiedy premiery seriali MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Marvel skupia się na serialach MCU podczas pandemii, gdy filmy czekają na powrót normalności i otwarcie kin. Według nowej plotki z solidnego źródła Ms. Marvel (zdjęcia trwają) oraz Hawkeye (prace zaraz się rozpoczną) mają mieć premierę w 2021 roku.

Dziennikarz Christopher Marc zwraca jednak uwagę, że choć na obecną chwilę oba seriale są planowane na 2021 rok, w dobie pandemii to szybko może się zmienić, gdy wkroczy jakieś nieprzewidziane opóźnienie. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2021 roku zobaczymy sześć seriali MCU związanych z aktualnie tworzoną 4. fazą uniwersum. Do tego doliczamy Lokiego, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision oraz What If... ?.

Według tych informacji She-Hulk oraz Moon Knight, do których zdjęcia ruszą dopiero w marcu 2021 roku, raczej pojawią się dopiero w 2022 roku.

Nowe sugestie z mediów społecznościowych wyraźnie mówią, że Hailee Steinfeld zagra Kate Bishop w Hawkeye'u. Na zrzucie ekranu widzimy komentarz aktorki prawdopodobnie nawiązujący do startu zdjęć nad serialem oraz reakcje duetu reżyserskiego tego serialu MCU.