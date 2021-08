Avengers: Koniec gry - złoczyńca serialu Loki miał wpływ na wydarzenia? Teoria reżyserki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Podczas oglądania serialu Loki wielu fanów zastanawiało się, czemu organizacja TVA nie interweniowała, gdy Avengers w filmie Avengers: Koniec gry zaczęli cofać się w czasie i mieszać, ryzykując tworzenie nowych linii czasowych. Według reżyserki serialu Loki, Kate Herron to Kang w wersji Tego, Który Trwa zaaranżował wszystkie wydarzenia, która miały miejsce, łącznie z tymi z Avengers: Endgame. Nie jest to oficjalne stanowisko Marvel Studios, tylko teoria reżyserki, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości dowiemy się więcej o roli Kanga Zdobywcy i / lubi jego wariantów w znanych nam wydarzeniach.

- Według logiki naszego serialu to jego wina, tak, bo mówi: "wyznaczyłem drogę, którą dopiero co szedłeś". W teorii więc można założyć, że on to zaaranżował, ponieważ to sugerujemy w naszym serialu. Wszystko zostało wcześniej ustalone przez tę jedną postać. Nawet jeśli do tego momentu wierzyliśmy, że postacie mają wolną wolę. Dla mnie to jest fajny motyw wyrywania ze strefy komfortu.

Ta teoria reżyserki wyjaśniałaby, dlaczego TVA oraz Ten, Który Trwa nie ingerowali w prace Avengers i walkę z Thanosem. Kate Herron dodaje, że to właśnie jest kwintesencja MCU, by iść na przekór oczekiwaniom widzów i dynamicznie rozwijać fabułę.

Kang Zdobywca grany przez Jonathana Majorsa ma być głównym złoczyńcą uniwersum na nadchodzące lata, tak jak Thanos był nim przez 12 lat MCU. Na pewno odegra on ważną rolę w kolejnych historiach.