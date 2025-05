Nieznani członkowie Avengers – zaskakujące postacie z komiksów Marvela, które były częścią drużyny

fot. Marvel

Reklama

Iron Man, Kapitan Ameryka, Hulk, Thor, Ant-Man i kilku innych rozpoznawalnych herosów – to właśnie oni przychodzą nam do głowy, gdy myślimy o Avengers. To klasyczny trzon drużyny, który utrwalił się w świadomości fanów dzięki komiksom i filmom MCU. Prawdziwi miłośnicy Marvela doskonale wiedzą, że to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Na przestrzeni lat przez skład Mścicieli przewinęły się dziesiątki bohaterów, zarówno znanych, jak i niemal zapomnianych. Sam zespół wielokrotnie się zmieniał i rozrastał, tworząc odłamy takie jak West Coast Avengers, New Avengers czy Mighty Avengers. Nie brakowało też mroczniejszych wersji drużyny, w których znajdowali się nawet dawni antagoniści.

W naszej galerii znajdziecie postacie, których obecność w Avengers może was zaskoczyć. To m.in. mutant z X-Men, zastępca Thora, podróżujący w czasie kowboj czy dawny wróg Spider-Mana, który przeszedł na stronę dobra. Każdy z nich wniósł do drużyny coś unikalnego – własną historię, motywacje i emocjonalne relacje z innymi członkami zespołu.

Ten mniej znany skład Avengers pokazuje, jak ogromny potencjał narracyjny kryje się w komiksach Marvela. To również sygnał dla twórców MCU – nawet jeśli kultowi bohaterowie nie wrócą do głównego składu, wciąż pozostaje wiele fascynujących postaci, które tylko czekają na swoje pięć minut na ekranie.

Nieznani członkowie Avengers

Ares Grecki bóg wojny, który stał się członkiem Avengers za czasów Normana Osborna i później. Zobacz więcej Reklama

Zobacz także:

Miłośników ciekawostek ze świata komiksów zapraszamy do zapoznania się z dwiema ciekawymi galeriami, w których porównujemy postacie z komiksów z ich odpowiednikami z filmów i seriali oraz przedstawiamy pierwsze kostiumy znanych herosów.

Pierwsze kostiumy herosów Marvela i DC z komiksów

Największe zmiany postaci z komiksów względem MCU