Avengers, assemble! Bitwa ze Squadron Supreme zmieni wszystko; Wasz ulubieniec z MCU mordercą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Wydarzenie Heroes Reborn powoli zbliża się do końca. Z 7. zeszytu zasadniczej serii ostatecznie dowiedzieliśmy się, kto i w jaki sposób stworzył tę alternatywną rzeczywistość. Jak się okazuje, do jej powstania doprowadził prezydent USA, Phil Coulson, działając na polecenie Mefisto. Drugi z nich uznaje każdą wzmiankę o Avengers w tym świecie za potencjalnie niebezpieczną; Wasz ulubieniec z MCU stwierdził więc, że do walki z odradzającymi się Mścicielami wykorzysta artefakt, za pomocą którego zbudował uniwersum Heroes Reborn - kostkę Pandemonium znaną też jako Hellahedron, w której środku może znajdować się jeden z Kamieni Nieskończoności.

Co ciekawe, Coulson w czasie spotkania w Gabinecie Owalnym, tuż po wyciągnięciu broni z szuflady, bez chwili wahania zabił wiceprezydenta Thunderbolta Rossa i rzecznika prasowego Białego Domu, J. Jonah Jamesona. W ten sposób chciał on zapobiec przedostaniu się do opinii publicznej informacji o powrocie Avengers - jakby tego było mało, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej o morderstwa obwinił on uśpionych agentów Wakandy.

Wiemy także, że w finałowej odsłonie wydarzenia, zeszycie o wymownym tytule Heroes Return #1, dojdzie do gigantycznego w rozmachu starcia między Avengers a Squadron Supreme. Członkowie drugiej z drużyn przybyli do Wakandy, jednak na ich nadejście byli przygotowani obecni tam Mściciele: Kapitan Ameryka, Czarna Pantera, Thor, Blade, napędzana mocą Phoenixa Echo i niezwykle potężna Starbrand. Stawka nadchodzącego starcia jest ogromna: Avengers walczą nie tylko o swoje przetrwanie, ale i o całą rzeczywistość.

Zobaczcie zapowiedź Heroes Return #1 i działania Phila Coulsona z Heroes Reborn #7:

Heroes Return #1 - plansze

Zeszyt Heroes Return #1 trafi do sprzedaży w USA 23 czerwca.