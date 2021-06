Szykuje się większa inwazja niż w King in Black? Potężny złoczyńca już tworzy armię

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Uniwersum Marvela jeszcze nie otrząsnęło się w pełni po wydarzeniach ukazanych w evencie King in Black, a wiele wskazuje na to, że już niebawem na Ziemię nadciągnie kolejna armia. Tropem w tej materii jest kończący serię Donny'ego Catesa zeszyt Venom #200 - ten sam, w którym tytuł symbionta przeszedł na Dylana Brocka, a jego ojciec, Eddie, został pokazany jako jedna z najpotężniejszych postaci w świecie Domu Pomysłów.

Dzięki dostępowi do tzw. kosmicznej świadomości starszy z Brocków, obecny Król w Czerni, zdołał zauważyć, że potężny złoczyńca z alternatywnej rzeczywistości, Maker, tworzy już armię, za pomocą której chce najechać główne uniwersum Marvela. Eddie o takim obrocie spraw poinformował Kapitana Amerykę i innych członków Avengers, podejrzewając, że Makerowi będzie pomagać nowa Rada Reedów, grupa utworzona z rozmaitych, złowrogich wersji Reeda Richardsa z całego multiwersum.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Maker pochodzi z uniwersum Ultimate. Wydana w 2009 roku seria Ultimatum doprowadziła do fundamentalnej zmiany w mitologii tej postaci: w konsekwencji tragicznych wydarzeń Reed Richards tego świata zerwał z Sue Storm, jednocześnie porzucając rolę superbohatera. To wówczas przybrał on pseudonim Makera, chcąc odbudować uprzednio zniszczoną rzeczywistość. Od czasu Tajnych wojen z 2015 roku regularnie pojawia się on w zasadniczym uniwersum Domu Pomysłów.

Maker od dłuższego czasu przyglądał się poczynaniom obu Brocków, zauważając, że symbionty z tego świata znacznie różnią się od tych, które są obecne w jego rzeczywistości.