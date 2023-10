Avengers: Secret Wars - kim jest "ostateczny Kang"? To może być mocarz nad mocarze!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od zeszłego roku wiemy, że filmy Avengers: The Kang Dynasty i Secret Wars mają być kulminacją 5. i 6. fazy MCU. Wciąż nie jest jednak jasne, w jaki sposób Marvel Studios chce podejść do tych produkcji i jak poprowadzi ono wątek Zdobywcy i jego wariantów. Kilka dni temu reżyser serialu Loki, Dan DeLeeuw, zasugerował, że nie zobaczyliśmy jeszcze na ekranie "ostatecznego Kanga", który może mieć fundamentalne znaczenie dla Avengers 5 i 6. Kim jest jednak ta postać?

Scooper korzystający w sieci z nicku MyTimeToShineHello stwierdza krótko: to Beyonder. Mówimy tu o jednej z najpotężniejszych postaci w komiksach Marvela, członku rasy Beyonders, będącym ucieleśnieniem wymiaru Beyond-Realm. To on w Tajnych wojnach z 1984 roku stworzył Bitewny Świat, w którym herosi i złoczyńcy walczyli ze sobą w ramach niekończącej się serii pojedynków. Moce Beyondera są nieograniczone - potrafi on dowolnie manipulować rzeczywistością na poziomie całego multiwersum jednocześnie i przejmować kontrolę nad umysłami wszystkich istot zamieszkujących dane uniwersum.

Beyonder w komiksach

W sieci od jakiegoś czasu krąży teoria, że znany z serialu Loki Ten, Który Trwa w rzeczywistości nie stracił życia z rąk Sylvie - w pamiętnej scenie z finału 1. sezonu miałby on po prostu połączyć się z multiwersum, stając się wszechpotężną istotą. Jeśli faktycznie przemienił się on wówczas w Beyondera (lub wariację na temat tej komiksowej postaci), to właśnie on stałby się "ostatecznym Kangiem".

Film Avengers: Secret Wars ma wejść na ekrany kin 7 maja 2027 roku.