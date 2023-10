Wielka wojna w Marvelu: ostre spięcia szefa MCU i jego byłej zastępczyni. Poszło m.in. o LGBTQ

YouTube/Cosmic Book News

W połowie marca dowiedzieliśmy się, że Victoria Alonso, najważniejsza po Kevinie Feige osoba w Marvel Studios, nadzorująca m.in. postprodukcję i efekty wizualne, odeszła z firmy. Dopiero później ujawniono, że w rzeczywistości została ona zwolniona przez Disneya za pracę nad filmem Argentyna, 1985 dla innej wytwórni; Alonso, mimo wielokrotnych upomnień, nieustannie naruszała warunki podpisanego kontraktu. Dodajmy też, że Feige w żaden sposób nie stanął w obronie dawnej przyjaciółki.

Teraz w tej sprawie pojawiają się nowe informacje, które pochodzą z książki MCU: The Reign of Marvel Studios Joanny Robinson. Jak się okazuje, Feige i Alonso - oboje pracujący w firmie od powstania Kinowego Uniwersum Marvela w 2008 roku - na początku 2022 roku znaleźli się na trajektorii konfliktowej, która doprowadzała do ostrych spięć między nimi przez kolejne kilka miesięcy.

"Nie wychylaj się i rób swoje"

W kwietniu 2022 roku Alonso skrytykowała ówczesnego szefa Disneya, Boba Chapeka, za to, że ten nie wypowiedział się przeciwko uchwalonej na Florydzie i wymierzonej w społeczność LGBTQ ustawie "Don't Say Gay", która de facto uniemożliwiała przeprowadzenie dyskusji na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w szkołach. Alonso, prywatnie będąca lesbijką, po tym zdarzeniu dostała zakaz wypowiada się w mediach. Jak do tej pory nie wiedzieliśmy jednak, że w wyniku całej sytuacji zaufanie do niej stracił również Feige.

Alonso złamała jedną z jego najważniejszych zasad: Nigdy nie wypowiadaj się publicznie przeciwko swojej firmie.

Wygląda na to, że od tego momentu konflikty między Feige a Alonso zaczęły przybierać na sile:

Źródło zbliżone do całej sprawy przekazało, że pod koniec tego samego roku Feige zasugerował Alonso, iż ta wychodzi poza swoją rolę w firmie. Podobno przestrzegł ją, aby się "nie wychylała i robiła swoje".

Ant-Man 3 a symbole LGBTQ

Kością niezgody stała się także inna ze związanych z LGBTQ kwestii. Włodarze Marvel Studios, najprawdopodobniej działający z pełną wiedzą Feige, poinstruowali Alonso, by ta w procesie postprodukcji filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania usunęła z przeznaczonych na zagraniczne rynki wersji historii wszystkie symbole mogące być kojarzone z LGBTQ. Alonso odmówiła; za usunięcie symboli odpowiadał ostatecznie inny z najważniejszych decydentów Marvel Studios, Louis D'Esposito - zwolniona niedługo później kobieta jego ruch wzięła za "zdradę".

Według przekazanych wcześniej przez Variety doniesień Alonso miała być także jedną z głównych odpowiedzialnych za "toksyczną" atmosferę w Marvelu - szczególnie w kontekście współpracy z zewnętrznymi firmami zajmującymi się przygotowywaniem efektów specjalnych do kolejnych odsłon MCU.

