Avengers: Secret Wars - Hugh Jackman podał warunek. by zagrać Wolverine'a. Taki, który ucieszył fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Według wszelkich źródeł występ Hugh Jackmana w roli Wolverine'a w filmie Deadpool & Wolverine nigdy nie był planowany jako jednorazowy. Tak samo mówiono, że szef Marvel Studios i MCU, Kevin Feige chce go w wielkim finale wraz z innymi postaciami, czyli w filmie Avengers: Secret Wars. Hugh Jackman chce zagrać i nie ma tu problemu, ale postawił Marvelowi intrygujący i zarazem trochę ekscytujący warunek. Tak sugeruje nowa plotka.

Avengers: Secret Wars - będzie Wolverine?

Według dobrze poinformowanej osoby znanej jako MyTimeToShineHelo aktor Hugh Jackman postawił warunek Marvelowi, by zagrać Wolverine'a w tym widowisku. Chodzi o rzecz pozornie prostą: chce, aby Wolverine miał interakcję ze Spider-Manem Tobeya Maguire'a i postacią Roberta Downeya Jr. W przypadku tego drugiego może być to troszkę skomplikowane, bo podkreślano wielokrotnie, że Iron Man z MCU nie zostanie wskrzeszony, by nie podważać poświęcenia z Avengers: Koniec gry. Nie jest jednak wykluczone, że może się pojawić jakaś jego alternatywna wersja z innego świata równoległego. Jackman ma nadzieję na to, by w jednej scenie trzy ikony kina superbohaterskiego ze stajni Marvela mogły pojawić się obok siebie.

O chęci na to, by trzy Pajączki pojawiły się w filmie już mówiono. Były też niepotwierdzone plotki o możliwej alternatywnej wersji Iron Mana. Jednakże na ten moment nie wiadomo, czy obie wersje są wykonalne.

Jako że Avengers: Secret Wars pojawi się dopiero w 2027 roku - jeśli premiera nie ulegnie dalszemu opóźnieniu - wszelkie plany na to, z kim Wolverine będzie mógł mieć interakcje lub kogo pobije, są jeszcze kwestią otwartą. Przypomnijmy, że swego czasu Hugh Jackman miał wielką nadzieję na to, że kiedyś jego bohater będzie mógł sprać Hulka.