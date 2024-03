Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

Marvel

Mniej więcej po rozpoczęciu 3. fazy MCU fani Marvela - i nie tylko oni - coraz częściej zaczęli sobie zdawać sprawę z aspektu, który wcześniej miał marginalne znaczenie: aktorzy, którzy pojawili się w filmowym uniwersum Domu Pomysłów, mają czasami zbyt wysokie kwalifikacje do powierzonych im ról. Tego typu konkluzje przybierały formę prostej myśli: "Do licha, on/ona jest za dobry/dobra do MCU!". Dziś chcemy pokazać Wam ranking aktorów i aktorek, którzy pod względem zawodowego warsztatu i umiejętności naszym zdaniem grają w nieco innej niż Marvel lidze.

W tym miejscu z pełną mocą trzeba podkreślić, że znakomita większość z gwiazd, które trafiły do zestawienia, i tak świetnie poradziła sobie ze swoimi rolami. Nie chodzi więc o samą jakość ich występu, a o niewykorzystany potencjał, który z pewnością pozwoliłby danemu aktorowi czy aktorce zagrać jeszcze bardziej skomplikowaną, lepiej rozpisaną w scenariuszu czy mocniej eksponowaną na ekranie postać. Zapytacie w tym miejscu: to po co w ogóle na takie role się zgodzili? No cóż, obecność w MCU to nie tyle zawodowy prestiż, co doskonały sposób na relatywnie szybkie podreparowanie finansów...

Jest ich wielu: zdobywcy Oscara, stali bywalcy światowych festiwali, aktorzy i aktorki mający na koncie przełomowe dla kina role. Tommy Lee Jones, Angelina Jolie, Robert Redford i cała armia innych gwiazd Hollywood, które wniosły mniejszy lub większy wkład w budowane przez Marvel Studios uniwersum.

Marvel - aktorzy za dobrzy do swojej roli. Czy MCU marnowało ich potencjał?

45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3

50. David Hasselhoff (inna wersja Ego/on sam) - tego aktora na liście po prostu nie mogło zabraknąć

