Avengers: Secret Wars - Iron Man powróci? Plotka rozgrzewa sieć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Według rzetelnego scoopera, czyli osoby dobrze poinformowanej, która swoje cynki publikuje w mediach społecznościowych, w wielkim finale Sagi Multiwersum ma powrócić Robert Downey Jr. jako Iron Man. Doniesienia My Time To Shine bardzo często się sprawdzały, więc na pewno jest coś na rzeczy. Jednakże na tym etapie scenariusz jest dopiero pisany, więc wiele pomysłów i planów może jeszcze ulec zmianie. Czytamy, że ten powrót Iron Mana jest planowany tylko na Avengers 6, Nie zobaczymy go więc w Avengers: The Kang Dynasty.

Avengers 6 - spekulacje

Wiemy, że Tony Stark/Iron Man zginął w Avengers: Koniec gry poświęcając swoje życie w walce z Thanosem. Wielu fanów niepokoi się przez tę plotkę, że wydźwięk śmierci Tony'ego zostanie zniszczony. Jednak wszyscy w spekulacjach zwracają uwagę, że rozmawiamy o finale Sagi Multiwersum, czyli historii związanej z wieloświatem. Najpewniej więc będzie to Iron Man z jednego z alternatywnych światów równoległych, więc nie dojdzie do żadnego wskrzeszenia, czy zmiany linii czasowej MCU.

Na ten moment jednak konkretnych informacji o tym, jaki będzie to Iron Man nie ma. Jest to plotka i z uwagi na wczesny etap prac, wszystko może się jeszcze zmienić. Czy jednorazowy występ Iron Mana w takiej formie to coś, co fani przyjmą z ochotą? Dajcie znać w komentarzach.

Avengers: Secret Wars - premiera 1 maja 2026 roku.

