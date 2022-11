Avengers: Secret Wars - Kevin Feige dementuje plotkę o reżyserze. Fani nie są zadowoleni

fot. materiały prasowe

Swego czasu pojawiła się plotka, że Ryan Coogler, reżyser filmów Czarna Pantera oraz Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu stanie za kamerą widowiska Avengers: Secret Wars. Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios oraz MCU w rozmowie z Variety zdementował tę plotkę, mówiąc, że nie rozmawiali z Cooglerem o reżyserii Avengers 6.

Avengers: Secret Wars bez reżysera

Na ten moment więc wielkie i najważniejsze widowisko MCU w nadchodzących latach nie ma reżysera. Kevin Feige w rozmowie jednak chwali Ryan Cooglera za to, że jest niezwykłym talentem i świetnym człowiekiem, więc chciałby z nim pracować. Fakt, że obecnie jeszcze z nim nie rozmawiali o reżyserii, nie oznacza to, że nie jest to brane pod uwagę. Akurat Kevin Feige jest mistrzem w dyplomatycznych odpowiedziach i w zbijaniu z tropu.

Fani MCU jednak w mediach społecznościowych najczęściej wymieniali Cooglera jako najlepszego kandydata do Avengers 6. Słowa szefa Marvel Studios nie są więc dla nich zadowalające.

Sam Coogler odniósł się do plotek twierdząc, że to jakieś szaleństwo. Na razie jednak chce po trasie promocyjnej zwyczajnie odpocząć i wówczas podejmie decyzje, czym się zajmie w następnej kolejności.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - pierwsze pokazy w kinie od 10 listopada 2022 roku.

