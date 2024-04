Avengers: Secret Wars - Marvelowi kandydat na reżysera zgłosił się sam. Doskonale go znacie

Marvel

Marvel w chwili obecnej musi zbudować plan na filmy Avengers 5 i Avengers: Secret Wars - zadanie to jest o tyle utrudnione, że po zwolnieniu portretującego Kanga Zdobywcę i jego warianty Jonathana Majorsa przyszłość MCU wydaje się niejasna. Jak się jednak okazuje, znany i wielokrotnie nagradzany reżyser wciąż przymierza się do stworzenia drugiej z wcześniej wspomnianych produkcji; to nie kto inny jak Sam Raimi, który dla Domu Pomysłów nakręcił wcześniej opowieść Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Raimi od dłuższego czasu jest przymierzany do tego zadania, przy czym jak na razie mówi się o nim wyłącznie w kategoriach spekulacji. Reżyser jest jednak gotowy na objęcie projektu, o czym właśnie zaświadczył na konwencie WonderCon:

Uwielbiam jakieś 90% bohaterów Marvela - z ich przygodami zapoznawałem się we wspaniałych komiksach Stana Lee. Bardzo chciałbym ponownie współpracować z Marvelem. Mam nadzieję, że mieli ze mną dobre doświadczenia. Jeszcze się do mnie w tej sprawie nie zwrócili. Liczę jednak na to, że to zrobią.

Przypomnijmy, że na tym samym wydarzeniu Raimi wyraził zainteresowanie wyreżyserowaniem filmu Spider-Man 4, mającego być kolejną odsłoną serii, w której w rolę Pajączka wcielił się Tobey Maguire.

