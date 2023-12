Spider-Man 4 Sama Raimiego - jak blisko roli Black Cat była Anne Hathaway?

fot. materiały prasowe

Ostatnim filmem o Pajączku w reżyserii Sama Raimiego był Spider-Man 3 z 2007 roku. W ciągu dwóch lat chciano dać kolejną część, ale nigdy do tego nie doszło, a Sony Pictures zrobiło reboot w postaci Niesamowitego Spider-Mana. Jednak proces prac nad projektem Raimiego był zaawansowany. Anne Hathaway potwierdza, że miała w nim zagrać i miała podpisany kontrakt.

Anne Hathaway jako Black Cat

Aktorka w rozmowie z Joshem Horowitzem potwierdziła swój udział w tym projekcie, nad którym pracowała przed 2010 rokiem. Jak daleko to wszystko zaszło?

- Nie doszłam do etapu przymierzania kostiumu i nie czytałam scenariusza po procesie przesłuchań. Dostałam tę rolę i po prostu... To raczej bardziej historia do opowiedzenia przez producentów, jeśli kiedyś zdecydują się ją opowiedzieć.

Hathaway dodała, że potem komiksowe filmy tak bardzo rozbudowały się i same się odkrywały na nowo, że nie chciałaby w tym grać więcej niż jest to konieczne. Chodzi jej o to, że nie byłaby zwolenniczką podpisywania kontraktu na wiele lat.

Przypomnijmy, że głównym czarnym charakterem miał być Vulture, w którego miał wcielić się John Malkovich. Postać miała zginąć w walce z Pajączkiem w trakcie tej historii i wówczas jego córka miała szukać zemsty. Zostałaby komiksowym czarnym charakterem znanym jako Vulturess. W tę role miała wcielić się Angelina Jolie. Niestety o roli Black Cat w tej fabule nigdy nic nie wyciekło.

Powodem skasowania były ciągłe zmiany w scenariuszu nadzorowane przez także producentów. Sam Raimi nienawidził tego, co prezentowały te teksty. Pewnego dnia powiedział włodarzom studia, że nie jest w stanie dostarczyć dobrego filmu na ustaloną datę premiery 6 maja 2011 roku i porzucił ten tytuł. Wówczas Sony podjęło decyzję o reboocie.