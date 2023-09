Avengers: Secret Wars - to będzie koniec nie tylko MCU, ale WSZYSTKIEGO przed Iron Manem? Plotka zdumiewa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Reklama

Pojawiły się nowe interesujące informacje na temat Avengers: Secret Wars. Znany scooper CanWeGetSomeToast, którego doniesienia w przeszłości wielokrotnie się potwierdzały, twierdzi że film będzie nie tylko zwieńczeniem MCU, ale także wszystkich filmów Marvela, które pojawiły się jeszcze przed Iron Manem. Co więcej, jego zdaniem to wszystko będzie mieć bezpośredni wpływ na... ponowne obsadzenie roli Wolverine'a. Zobaczcie sami.

Avengers: Secret Wars - to będzie koniec nie tylko MCU, ale WSZYSTKIEGO przed Iron Manem?

Hugh Jackman Feige Tak,nie będzie zastąpiony, stanie się to dopiero PO #AvengersSecretWars.pracuje nad tym, by Secret Wars było pożegnaniem nie tylko obecnego MCU, ale i wszystkich filmów Marvela, które pojawiły się przed Iron Manem. To będzie ostateczny restart. Utorowanie drogi dla czegoś Zupełnie Nowego i Zupełnie Innego.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1704962601182990833

Co sądzicie o tej plotce? Chcielibyście, by MCU miało świeży start, czy niezbyt podoba wam się pożegnanie ze wszystkim, co do tej pory stworzono w ramach Kinowego Uniwersum Marvela? Dajcie znać.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006

Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025