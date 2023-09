Deadpool 3 i Avengers 6 zniszczą multiwersum MCU, by zastąpić je nowym tworem? [TEORIA]

Marvel/Disney+

Serwis Screen Rant opublikował na swojej stronie obszerną teorię na temat kilku najbliższych odsłon MCU z serialem Loki oraz filmami Deadpool 3 i Avengers: Secret Wars na czele. Zgodnie z nią w 5. i 6. fazie Kinowego Uniwersum Marvela dojdzie do zniszczenia ekranowego multiwersum w formie, jaką znamy - ma ono zostać czasowo zastąpione przez zupełnie nowy, znany z komiksów twór. Nie da się ukryć, że poniższe dywagacje mogą być uznane za całkiem przekonujące.

W chwili obecnej nie wiemy absolutnie nic o fabule produkcji Avengers 6, której premiera została przesunięta z końca 2025 na maj 2027 roku. Ogłoszono jedynie, że historię przygotowuje twórca scenariuszów Lokiego i Doktora Strange'a 2, Michael Waldron. Zakłada się, że film MCU będzie luźno czerpał z wątków ukazanych w komiksach Tajne wojny - i to z obu ich, mających premierę w 1984 i 2015 roku wersji. W nowszej z nich zobaczyliśmy, jak kolejne planety ulegają zniszczeniu w wyniku tzw. inkursji, zderzeń światów. Istoty, które przetrwały, znalazły się później w Bitewnym Świecie (ang. Battleworld), będącym zlepkiem elementów zaczerpniętych z różnych wydarzeń i miejsc z całego uniwersum.

Dziennikarze Screen Ranta spekulują, że motyw inkursji - jak dotychczas pokazany w MCU wyłącznie przez pryzmat jej katastrofalnych następstw w Doktorze Strange'u 2 - odegra fundamentalną rolę w ekranowej Sadze Multiwersum, przy czym sam przebieg tego typu zdarzeń mielibyśmy zobaczyć już w Deadpoolu 3. Według teorii zderzenia planet doprowadzą do końca marvelowskiego wieloświata w jego obecnej formie; wystąpienie inkursji może z kolei zainteresować znaną z Lokiego organizację Time Variance Authority (TVA), która postanowi przenieść ocalałych na Bitewny Świat bądź inną planetę będącą jego filmowym odpowiednikiem.

Warto podkreślić, że za stworzenie Bitewnego Świata w komiksach odpowiadał Doktor Doom, który wchłonął moce wszechpotężnej rasy Beyonders. Stworzona przez niego planeta była połączeniem rzeczywistości, które zostały zniszczone w wyniku inkursji; sam natomiast obwołał się jej "Bogiem Imperatorem". Koniec końców do odrodzenia się multiwersum doprowadził Czarna Pantera, wykorzystując w tym celu Rękawicę Nieskończoności.

Co ciekawe, bezpośrednie połączenie fabularne pomiędzy Deadpoolem 3 a Avengers 6 może być czymś więcej niż plotką. Coraz głośniej mówi się o tym, że reżyserem filmowych Secret Wars zostanie Shawn Levy, pracujący właśnie nad kolejną odsłoną ekranowych przygód Pyskatego Najemnika. W niedawnym wywiadzie dla ET Canada unikał on odpowiedzi na pytanie o ewentualnie nakręcenie Avengers 6, nie chcąc takiego obrotu spraw ani potwierdzić, ani wykluczyć.

Na marginesie: o tym, że Tajne wojny staną się fundamentem kolejnych faz MCU, przekonywałem Was już... 5 lat temu - dowód znajdziecie pod tym linkiem.

