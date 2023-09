Avengers: Secret Wars - nowy kandydat do reżyserii. To jeden z obecnie najlepszych filmowców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Swego czasu mówiono, że w kategoriach reżyserów i scenarzystów Kevin Feige będzie chciał osoby znane i doceniane za swoją pracę, by odbudować jakość uniwersum po fali krytyki. Według nowego przecieku szef Marvel Studios rzeczywiście tak chce zrobić. Takim sposobem pojawia się nazwisko kandydata, który jest na szczycie listy.

Avengers: Secret Wars - kto reżyserem?

Według Daniela Richtmana, którego doniesienia często się sprawdzają, obecnie najważniejszym kandydatem dla Marvel Studios jest Alfonso Cuarón. Jest to bezapelacyjnie jeden z najlepszych pracujących obecnie reżyserów, którego filmy zawsze zbierają najlepsze oceny. Pytanie więc brzmi, czy w ogóle byłby zainteresowany?

Pod kątem blockbusterów, które zarabiają miliony, Cuaron tak naprawdę zrobił w swojej karierze tylko dwa takie filmy. Mowa o takich hitach jak Harry Potter i więzień Azkabanu oraz Grawitacja. W tym pierwszym stanął za kamerą, ale dzięki motywacji Guillermo Del Toro, który nazwał go żartobliwie aroganckim draniem, przeczytał książki, by wiedzieć z czym ma do czynienia. Tak swego czasu powiedział o tworzeniu filmu w franczyzie:

- Dla mnie jako filmowca była to lekcja pokory. Szukałem rozwiązania, jak mogę to zrobić w swoim stylu, ale jednocześnie uszanować wszystko to, co ludzie pokochali w pierwszych dwóch filmach.

Sam Cuaron niedawno sugerował w jednym z wywiadów, że chce zrobić coś komercyjnego i rozrywkowego. Nie wiadomo jednak, czy byłby zainteresowany czymś, co może być największym widowiskiem pod kątem realizacji w historii. Przez ostatnio lata robił kino artystyczne, które zbierało kapitalne recenzje i nagrody. Ma na koncie cztery Oscary - trzy zdobył za pracę przy filmie Roma platformy Netflix.

Przypomnijmy, że według przecieków na liście Marvela jest również Sam Raimi, twórca filmów Spider-Man 2 oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu.