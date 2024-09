Dlaczego Avengersi nie otrzymają własnego serialu? Dyrektor Marvela zdradza powód

Marvel

W kolejnych latach otrzymamy mniej seriali z MCU na Disney+, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość każdej z produkcji. Marvel nie chce popełnić tego samego błędu z ostatnich lat i wydawać jak najwięcej seriali. Czekają nas więc takie premiery, jak Daredevil: Born Again, Vision Quest oraz Wonder Man. Mogłoby się wydawać, że dobrym pomysłem byłoby stworzenie serialu poświęconemu Avengersom, co z pewnością przyciągnęłoby sporo nowych subskrybentów do platformy streamingowej Disneya. Ale w najnowszym wywiadzie dyrektor Marvel Studios, Brad Winderbaum, wyjaśnił powody, dlaczego raczej to się nie wydarzy.

MCU - czy jest szansa na serial o Avengersach?

Winderbaum przyznał, że w serialu o wiele trudniej jest wybrać odpowiedni moment, aby Avengersi połączyli siły, szczególnie przy trwającym przez wiele odcinków lub sezonów produkcji:

Jest już blisko, aby Avengersi znów zebrali się ponownie na Ziemi. Ten dzień nadchodzi. W filmie fabularnym, który jest częścią większej całości, logiczne jest, że istnieje wydarzenie, które spowoduje przywrócenie do życia tej drużyny. Z kolei w wielosezonowym serialu większym wyzwaniem staje się powiedzenie: „Nadszedł taki dzień”, gdy musisz go wypowiadać przy każdym odcinku.

Dyrektor studia wyjaśnił także, dlaczego w komiksach częste rozpady i ponowne utworzenie Avengersów jest możliwe:

To uniwersum Marvela i cały czas dzieją się spektakularne rzeczy. Jeśli czytasz komiksy, wiesz, że Avengersi łączą się w taki sposób, że mogą się rozpaść, a później utworzyć drużynę ponownie i znowu się rozpaść. To jest możliwe w komiksach.

Dodał:

Ale z narracyjnego punktu widzenia przypomina to wchodzenie pod górę, a później szybkie zejście, co mogłoby być naprawdę interesujące w przypadku dłuższej historii. Byłby to jednak bardzo wyjątkowy wzór dla serialu.

Przypomnijmy, że superbohaterska drużyna powróci w Avengers: Doomsday 1 maja 2026 roku. Na 7 maja 2027 roku wyznaczono premierę Avengers: Secret Wars.

