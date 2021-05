Avengers stracą moce; tak się zrywa rękawicę Thanosa. Nowa seria ogłoszona

Marvel/Bandai Spirits

Marvel zapowiedział nową serię Tech-On Avengers, która powstanie we współpracy z firmą Bandai Spirits, japońskim producentem zabawek, znanym m.in. z tworzenia niezwykle dopracowanych figurek kolekcjonerskich. Za nadchodzącą historię odpowiadają Jim Zub i Jeff Cruz, którzy swoją opowieść chcą utrzymać w konwencji tokusatsu.

Do sieci trafiły już pierwsze grafiki promocyjne. Wynika z nich, że Avengers staną do boju z Thanosem, a Hulk zerwie z ręki Szalonego Tytana Rękawicę Nieskończoności. Bój ten będzie jednak tylko uwerturą do zasadniczych wydarzeń; później Red Skull doprowadzi bowiem do tego, że Mściciele stracą swoje moce - to właśnie dlatego Iron Man przygotuje dla kompanów specjalne zbroje, dzięki którym będą oni mogli nadal bronić Ziemi.

Tak prezentują się materiały:

Tech-On Avengers - materiały promocyjne

Wiemy już także, że na rynku ukażą się figurki kolekcjonerskie pokazujące Mścicieli z nadchodzącej opowieści. Jej powstanie jest najprawdopodobniej próbą przedłużenia sukcesu wciąż wydawanej serii Avengers Mech Strike, w której tytułowi herosi także przywdziali na siebie zaawansowane technologicznie zbroje.