Avengers – gwiazda God of War i serialu Gwiezdne Wrota udzieli głosu Czarnej Panterze w grze

fot. Square Enix

Oficjalnie poznaliśmy nazwisko aktora, który udzieli głosu Czarnej Panterze w War on Wakanda, nadchodzącym dodatku do gry Marvel's Avengers. Będzie nim Christopher Judge, czyli Teal'c z serialu Gwiezdne wrota, a także głos Kratosa w God of War z 2018 roku. Warto przypomnieć, że tym samym potwierdziły się plotki i podejrzenia sprzed kilku miesięcy, gdy do sieci wyciekły pewne materiały audio.

Judge udzielił wywiadu dla serwisu Entertainment Weekly, w którym wypowiedział się na temat nowej roli. Przyznał w nim między innymi, że początkowo odrzucił tę propozycję z uwagi na śmierć Chadwicka Bosemana.

Na początku od razu odmówiłem. Było wiele Czarnych Panter, ale naprawdę nie sądziłem, że ktokolwiek powinien dalej wcielać się w T'Challę. Rozmowy jednak się odbyły i ostatecznie zgodziłem się, ponieważ w innym wypadku moje dzieci i matka by się mnie wyparli.

Aktor dodaje też, że nie chcę imitować Bosemana i zamierza podejść do roli na swój własny sposób.

Szczerze mówiąc bałem się, że będę porównywany z tym, co tak wspaniale zrobił Chadwick. Jedyne co mogłem zrobić to nie próbować imitować głosu, a sprawić, by mój występ bronił się sam. Włożyłem w to wszystko i mam nadzieję, że ludziom się to spodoba.

O tym, jak Cristopher Judge zabrzmi jako heros Marvela przekonamy się w sierpniu tego roku. To właśnie na ten miesiąc zaplanowano premierę rozszerzenia War on Wakanda.