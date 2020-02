Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry - nowe szkice. Śmierć Fury'ego i inne niespodzianki!

Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry to nie tylko największe superprodukcji o superbohaterach w historii, ale też najbardziej kasowe filmy, bijące rekordy popularności na całym świecie.

Dzięki Stephenowi Shirle'owi możemy zobaczyć nowe szkice koncepcyjne, które pokazują nigdy wcześniej nie ujawniane pomysły brane pod uwagę podczas prac nad obydwoma widowiskami. Na przykład widzimy Nicka Fury'ego w akcji i jego śmierć, Hulka z małym dzieckiem, a także Nebulę z Rękawicą Nieskończoności Thanosa. Niektóre szkice jednak zbliżone do tego, co widzieliśmy na kinowym ekranie. Okazuje się też, że Vormir mógł być krainą pokrytą... lasem. Widzimy to na szkicach z Red Skullem oraz śmiercią Gamory.

Jak przy każdym wielkim filmie podczas produkcji rozważano wiele różnych pomysłów, a artyści jak Schirle mieli obrazować je, by twórcy mogli wizualnie zobaczyć czy to jest to, czego oczekują i szukają. Zobaczcie sami, jak wygląda te sceny z filmów MCU.

Avengers - szkice koncepcyjne