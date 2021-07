Wielka bitwa Avengers i X-Menów kwestią czasu? Oto zwiastun Procesu Magneto

Marvel

Do sieci właśnie trafił zwiastun komiksowego wydarzenia Proces Magneto, którego pierwsza odsłona zadebiutuje w USA 18 sierpnia. Przypomnijmy, że w finałowej fazie Hellfire Gala mutanci odkryli ciało Scarlet Witch; głównym podejrzanym o morderstwo bohaterki jest Magneto, z którym Wandę widziano po raz ostatni.

W trailerze śledztwo w sprawie śmierci Maximoff prowadzi drużyna X-Factor. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że ostatnie wydarzenia popychają Avengers i X-Menów na trajektorię kolizyjną - Mściciele przybędą na Krakoę, aby wyjaśnić zagadkę zbrodni. Spójrzcie sami:

The Trial of Magneto #1 - okładki

Wszystko wskazuje na to, że The Trial of Magneto będzie powiązany fabularnie z szykowaną przez Jonathana Hickmana historią Inferno, w której Mystique podejmie działania, mające doprowadzić do upadku Krakoi.

Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób twórcy zdecydują się rozwiązać kwestię morderstwa Scarlet Witch - nie jest wykluczone, że Magneto naprawdę ją zabił, aby później spróbować ożywić przybraną córkę już z genem X (od kilku lat genezę bohaterki przedstawia się inaczej - teraz nie wywodzi się ona z rasy mutantów).