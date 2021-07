Oto ostatni z nowych Kapitanów Ameryka z kontrowersyjnej serii. Wojak, jakich mało

Marvel

Pierwszy zeszyt mającej upamiętnić 80. rocznicę komiksowego debiutu Kapitana Ameryki serii, The United States of Captain America, wywołał niemałe kontrowersje. Przypomnijmy, że na antenie stacji Fox News Kevin Sorbo i Dean Cain wyrażali stanowczy sprzeciw w kwestii słów Capa o upadku koncepcji "amerykańskiego snu", która źle odczytana prowadzi do nienawiści skierowanej w stronę imigrantów czy biedoty. Aktorzy nazwali takie zabiegi twórców m.in. "kolejnymi kłamstwami lewicy".

Cała opowieść skupia się natomiast na pokazaniu Steve'a Rogersa, który wraz z Samem Wilsonem podróżuje po USA, aby odzyskać skradzioną mu tarczę. W trakcie tej wędrówki spotyka on "Kapitanów", młodych naśladowców herosa. Pierwszym z nich był wywodzący się ze społeczności LGBTQ Aaron Fischer, kolejnymi będą zaś czarnoskóra nastolatka Nichelle Wright, przedstawiciel rdzennych Amerykanów, Joe Gomez, oraz studentka z filipińskimi korzeniami, Ari Agbayani.

Teraz dowiedzieliśmy się, kim jest ostatni z Kapitanów. To Jeremy Merrick, żołnierz pracujący w Dowództwie Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD), który będzie musiał stawić czoło grupie tajemniczych złoczyńców. Spotka on również Rogersa i Wilsona; co ciekawe, bohater zacznie korzystać ze stworzonej przez siebie tarczy, ale na placu boju nie wykorzysta innego niż wojskowy stroju.

Jeremy Merrick - The United States of Captain America #5

Scenarzysta serii Christopher Cantwell wyjawił, że inspiracją dla tej postaci był sierżant sztabowy o imieniu Jeremy, którego poznał on w trakcie prac nad stworzeniem programu dokumentalnego o amerykańskiej armii. Obaj mężczyźni szybko się zaprzyjaźnili, a wojskowy zmienił spojrzenie Cantwella na to, co w dzisiejszych czasach naprawdę oznacza być żołnierzem.

Zobacz także:

Jeremy Merrick zadebiutuje w 5. zeszycie serii The United States of Captain America, którego premierę zaplanowano na październik.