Awatar: Legenda Aanga - szczegóły trzech kinowych filmów. Kim są bohaterowie?

fot. materiały prasowe

W oficjalnym ogłoszenie Nickelodeon Animation jedynie ujawniono, że powstaną trzy kinowe filmy. Nie wyjawiono żadnych szczegółów fabularnych oraz dat premiery. To się zmienia dzięki stroie Avatar News, która choć jest nieoficjalna, ich doniesienia zawsze się sprawdzały.

Awatar: Legenda Aanga - o czym filmy?

Z ich doniesień opartych na ich sprawdzonych źródłach dowiadujemy się, że filmy pojawią się w kinach w 2024, 2025 i 2026 roku.

Pierwszy z nich skupia się na Kyoshim, który był często wspominany w kreskówce, ale żył on wiele lat przed wydarzeniami z serialu, więc będzie to prequel. Bohaterem drugiego filmu będzie znanym fanom Zuko, który odgrywał ważną rolę w serialu.W nim też początkowo był złoczyńcą, ale przeszedł świetnie ukazaną przemianę. Nie wiadomo, o czym opowiada trzeci film, ale rozgrywać się on ma wiele lat po oryginalnej kreskówce w czasach z serialu Legenda Korry.

Przypomnijmy, że Awatar: Legenda Aanga jest uważany za jeden z najlepszych seriali animowanych w historii. Spin-off o Korze nie ustępuje mu w opowiadaniu historii na wybitnym poziomie. Trwają też prace nad aktorskim serialem w Netflixie, ale nie ma on związku z animowanym uniwersum i twórcy kreskówek zrezygnowali ze współpracy z platformą.