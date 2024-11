Pingwin - śmierć TEJ postaci mogła wyglądać inaczej. Serial jest trzecim największym hitem w historii HBO

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Pingwin od HBO dobiegł końca, a twórcy ostatecznie pokazali, jak okrutnym i samolubnym człowiekiem jest Oswald Cobb. Matt Reeves po finałowym odcinku podzielił się informacją o tym, że szokująca śmierć jednego z bohaterów mogła wyglądać kompletnie inaczej.

UWAGA NA SPOILERY

W finałowym odcinku Pingwina i jednej z ostatnich scen widzimy rozmowę Oswalda Cobba ze swoim protegowanym, Victorem Aguilarem, z którym współpracował na przestrzeni całego sezonu. Gdy wydawało się, że obaj otrzymają swoją wersję szczęśliwego zakończenia, tytułowy Pingwin zdecydował się na zamordowanie swojego pomocnika, którego udusił własnymi rękoma. Matt Reeves zdradził jednak, że ta śmierć mogła wyglądać inaczej:

W jednej z pierwszych wersji scenariusza Lauren LeFranc widziała to tak, że Vic miał chronić matkę Oza, ale to poszło nie tak. W późniejszej konfrontacji pomiędzy Sofią a Cobbem, ta pierwsza miała zmanipulować Pingwina do zwrócenia się przeciwko Vicowi. To byłoby tragiczne i moim zdaniem brzmiało świetnie. Ale im bardziej się w to zagłębialiśmy, a Lauren napisała już w pełni tę scenę, zmieniła parę rzeczy, które uczyniły ją jeszcze bardziej tragiczną i mocniejszą. Pomysł był taki, że Oz musiał zabić Victora, ponieważ nie mógł sobie dłużej pozwolić na jakąkolwiek wrażliwość. Oz wykorzystywał go jako swojego pionka i trzymał blisko siebie. Chodziło o jego ambicje. Ale to sprawiło, że pozwolił tej osobie zbliżyć się do siebie. Nie mógł znieść tej bliskości, która mogła go uczynić słabym. On nie może być słaby. To dla niego niemożliwe.

Matt Reeves za pośrednictwem X (wcześniej Twitter) podzielił się również wiadomością do wszystkich fanów i widzów serialu, w której podziękował za ich wsparcie.

Pingwin jest trzecim największym hitem w historii HBO

Od dnia premiery Pingwin mógł pochwalić się znakomitymi wynikami oglądalności, które rosły z tygodnia na tydzień. Finałowy odcinek obejrzała największa liczba widzów w momencie premiery. Variety informuje o 2.1 mln użytkowników różnych platform. To wynik o ponad 50% lepszy od premierowego odcinka, który do tej pory łącznie obejrzało 17 mln widzów. W tej chwili jest to najchętniej oglądany, debiutujący serial HBO. W historii lepsze wyniki osiągało tylko The Last of Us oraz Ród smoka.