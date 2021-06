Awatar: Legenda Aanga - oto opisy głównych bohaterów aktorskiego serialu Netflixa

Platforma Netflix szykuje aktorski serial Avatar: The Last Airbender oparty na kultowej animacji Nickelodeon pod tytułem Awatar: Legenda Aanga. Opowiada o przygodach głównego bohatera Aanga i jego przyjaciół, którzy muszą ocalić świat, pokonując Lorda Ognia Ozai, który wraz z Narodem Ognia chce podbić królestwa reprezentujące żywioły.

W sieci pojawiły się opisy głównych postaci, jakie zobaczymy w aktorskiej wersji, czyli Aanga, Katary, Zuko i Sokki. Możecie je sprawdzić poniżej.

Aang jest typowym dwunastoletnim chłopcem. Trochę głupkowaty, trochę nerdowaty, niespokojny w szkole, zawsze chętny do zabawy ze znajomymi. Jest zwinny, energiczny i szybki. Adoptowany od urodzenia, boryka się z pytaniami, o to, jak się dopasować, ale jego rodzice ciężko pracowali, aby poczuł się akceptowany, więc wyrósł na życzliwego i miłego człowieka. Został również obdarzony niesamowitą mistyczną mocą, której tak naprawdę nie rozumie, ale może to być klucz do uratowania świata przed globalnym konfliktem. To odpowiedzialność, której nie chce zaakceptować, ponieważ odciągnie go to od rodziny i przyjaciół. Chce tylko być zwykłym dzieckiem.

Katara jest inteligentna, wysportowana, zdeterminowana i pełna nadziei. Musiała trzymać rodzinę razem, odkąd jej matka zginęła w tajemniczym nadprzyrodzonym wydarzeniu kilka lat wcześniej. To zostawiło u niej traumę, która codziennie nawiedza Katarę. Ostatnio zaczęła rozwijać dziwne nowe moce, które ją intrygują i przerażają. Szuka kogoś, kto pomoże jej zrozumieć te zmiany. Przy okazji zaczęła szukać nadziei w myśli, że jej nowe umiejętności mogą prowadzić do lepszej przyszłości dla niej i jej rodziny.

Sokka, tyczkowaty i silny starszy brat Katary, jest nastolatkiem, który został zmuszony do zbyt szybkiego dorastania. Od śmierci matki musiał zostać przywódcą rodziny. To doprowadziło go do skłócenia ze swoją siostrą, która nie znosi jego nadopiekuńczej natury. Martwi się o jej nowe moce, boi się, że mogą narazić ją na niebezpieczeństwo. Mimo wszystko on i Katara ufają sobie nawzajem. Ma ostry, sarkastyczny dowcip, którego często używa jako mechanizmu obronnego w niekomfortowych sytuacjach. Ale sprawia to również, że jest zabawny i sympatyczny.

Zuko jest zawsze w znakomitej formie, skupiony i zmotywowany. Został wychowany przez apodyktycznego ojca, zawodowego wojskowego, aby osiągnął w życiu sukces. Porażka nigdy nie wchodzi w grę i nie ma znaczenia, kogo skrzywdzisz, aby dostać się na szczyt. Zuko starał się pogodzić tę filozofię ze swoją dobroduszną naturą, a ten konflikt sprawił, że stał się ostrożny, a przez to bywa szorstki i arogancki. Kiedy odkrywa, że ​​rozwinął tajemnicze moce i rywalizuje z Aangiem o kluczową rolę w ich misji, ojciec Zuko każe mu zrobić wszystko, by wygrać. A jeśli tego nie zrobi, nie powinien zawracać sobie głowy powrotem do domu.