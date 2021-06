Wiedźmin: Zmora Wilka - nazwisko reżysera i kilka nowych informacji o anime Netflixa

Źródło: Netflix

Serial Wiedźmin zostanie rozbudowany o film anime, który został ogłoszony w styczniu 2020 roku. Jego tytuł to Wiedźmin: Zmora Wilka (The Witcher: Nightmare of the Wolf) i całość skupi się na historii Vesemira, zanim ten rozpoczął trening Geralta. Za animę odpowiadać będzie koreańskie studio Mir, zaś scenarzystą będzie Beau DeMayoBeau DeMayo, który opracowywał trzeci odcinek do serialu aktorskiego o przygodach Geralta.

Dawno nie było żadnych nowych informacji o filmie, ale odbył się specjalny panel podczas festiwalu w Annecy, na którym obecny był scenarzysta oraz producentka Lauren Schmidt-Hissrich. Pojawił się także reżyser, którym został Kwang Il Han, znany z pracy nad takimi tytułami jak The Boondocks, Avatar: The Last Airbender i Legenda Korry.

Podczas prezentacji pokazano też kilka grafik koncepcyjnych, przedstawiających zamek, centrum jakiegoś miasta i lochy. Zapowiedziano, że widzowie poznają Vesemira jako "upartego młodego wiedźmina, który lubi swoją pracę". Doświadczy jednak sytuacji, które zmuszą go do ponownego zastanowienia się nad swoją profesją. Film zajmie się także eksploracją magii, zobaczymy zapewne kilku czarodziejów i czarodziejek, ponieważ mamy zobaczyć, jak zmieniało się podejście wiedźminów do magii oraz zmieniające się relacje między nimi. Scenarzysta zapowiada film, jako "gotycki romans z mnóstwem akcji".

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Spekuluje się jednak, że miałoby to nastąpić jeszcze w 2021 roku.