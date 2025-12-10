Disney wypuścił właśnie mroczną wersję znanej bajki. To sprytna promocja
Co gdyby moc Roszpunki wcale nie odmładzała i nie uzdrawiała, tylko szkodziła? Na to pytanie odpowiada nowa animacja Disneya.
Disney wypuścił animację, która jest mroczną wersją bajki Zaplątani. Tym razem matka Roszpunki nie wypiła eliksiru ze Złotego Kwiatu, związanego ze słońcem, tylko z rośliny, której moc pochodzi z księżyca. Niebezpieczna magia przechodzi na dziewczynkę, przez co zostaje zamknięta w wieży. Gothel, która pełni jej zastępczej matki, mówi podopiecznej, że jej biologiczni rodzice nie żyją, choć to oni skazali ją na ten los.
Podobnie jak w oryginale, Roszpunka postanawia się wydostać, by zobaczyć z bliska wyjątkowe latarnie, które są zapalane raz w roku. Towarzyszy jej w tym Flynn. Tutaj pojawia się jednak zwrot akcji, ponieważ gdy dziewczyna uczy się korzystać ze swoich mocy, by ratować zamiast niszczyć, matka Gothel postanawia wystawić ją na aukcji i sprzedać. Nie dostaje jednak zapłaty, ponieważ hrabina z sąsiedniego kraju uprowadza główną bohaterkę, by za jej pomocą podbić nowe tereny i powiększyć królestwo. Podczas pełni księżyca, moc Roszpunki osiąga punkt kulminacyjny i wydostaje się. Na końcu widzimy, jak wraca do Flynna. Jadą wspólnie na koniu, by zobaczyć lampiony z bliska.
Disney wypuścił mroczną wersję Zaplątanych
Problem w tym, że... to dopiero początek tej historii. W rzeczywistości nowa animacja Disneya to bowiem sprytna promocja serii książek A Twisted Tales, w której słynne historie Domu Myszki Miki i Pixara dostają swoje mroczniejsze wersje.
Patrząc po reakcjach widzów, są zachwyceni nową animacją Disneya. To jednak słodko-gorzkie zwycięstwo, ponieważ część fanów zwraca uwagę na fakt, że studio powinno zrealizować ten koncept w formie pełnometrażowej, zamiast wypuszczać jeden średni film aktorski po drugim. Co sądzicie?
Zaplątani - szkice koncepcyjne
Swoją drogą, jeśli lubicie alternatywne wersje znanych bajek, polecamy Was zobaczyć oryginalne szkice koncepcyjne do Zaplątanych. Wiedzieliście, że początkowo Roszpunka mogła mieć kuszę zamiast patelni? No właśnie!
Źródło: https://x.com/dtvanews/status/1998433773810077878
