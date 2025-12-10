placeholder
Disney wypuścił właśnie mroczną wersję znanej bajki. To sprytna promocja

Co gdyby moc Roszpunki wcale nie odmładzała i nie uzdrawiała, tylko szkodziła? Na to pytanie odpowiada nowa animacja Disneya.
Paulina Guz
Tagi:  zaplątani 
Disney
Zaplątani mroczna wersja https://x.com/dtvanews/status/1998433773810077878
Disney wypuścił animację, która jest mroczną wersją bajki Zaplątani. Tym razem matka Roszpunki nie wypiła eliksiru ze Złotego Kwiatu, związanego ze słońcem, tylko z rośliny, której moc pochodzi z księżyca. Niebezpieczna magia przechodzi na dziewczynkę, przez co zostaje zamknięta w wieży. Gothel, która pełni jej zastępczej matki, mówi podopiecznej, że jej biologiczni rodzice nie żyją, choć to oni skazali ją na ten los. 

Podobnie jak w oryginale, Roszpunka postanawia się wydostać, by zobaczyć z bliska wyjątkowe latarnie, które są zapalane raz w roku. Towarzyszy jej w tym Flynn. Tutaj pojawia się jednak zwrot akcji, ponieważ gdy dziewczyna uczy się korzystać ze swoich mocy, by ratować zamiast niszczyć, matka Gothel postanawia wystawić ją na aukcji i sprzedać. Nie dostaje jednak zapłaty, ponieważ hrabina z sąsiedniego kraju uprowadza główną bohaterkę, by za jej pomocą podbić nowe tereny i powiększyć królestwo. Podczas pełni księżyca, moc Roszpunki osiąga punkt kulminacyjny i wydostaje się. Na końcu widzimy, jak wraca do Flynna. Jadą wspólnie na koniu, by zobaczyć lampiony z bliska. 

Disney wypuścił mroczną wersję Zaplątanych

Problem w tym, że... to dopiero początek tej historii. W rzeczywistości nowa animacja Disneya to bowiem sprytna promocja serii książek A Twisted Tales, w której słynne historie Domu Myszki Miki i Pixara dostają swoje mroczniejsze wersje. 

Patrząc po reakcjach widzów, są zachwyceni nową animacją Disneya. To jednak słodko-gorzkie zwycięstwo, ponieważ część fanów zwraca uwagę na fakt, że studio powinno zrealizować ten koncept w formie pełnometrażowej, zamiast wypuszczać jeden średni film aktorski po drugim. Co sądzicie?

Zaplątani - szkice koncepcyjne 

Swoją drogą, jeśli lubicie alternatywne wersje znanych bajek, polecamy Was zobaczyć oryginalne szkice koncepcyjne do Zaplątanych. Wiedzieliście, że początkowo Roszpunka mogła mieć kuszę zamiast patelni? No właśnie!

