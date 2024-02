Awatar: Ostatni władca wiatru - pierwsze reakcje. Piękne opakowanie, ale co z wnętrzem?

Fot. Netflix

Reklama

W sieci pojawiły się wrażenia po seansie serialu Awatar: Ostatni władca wiatru. Choć produkcja zadebiutuje dopiero 22 lutego na platformie Netflix, to niektórzy krytycy i influencerzy mieli już szansę obejrzeć 1. odcinek przedpremierowo. Ich reakcje znajdziecie poniżej. Większość jest zachwycona, ale znalazło się także kilku wyjątkowo niezadowolonych widzów. Wygląda na to jednak, że wszyscy zgodnie chwalą stronę wizualną i sceny walk.

Przypominamy, że Awatar: Ostatni władca wiatru to aktorska adaptacja popularnej kreskówki Legenda Aanga, za którą odpowiada Netflix. Podobnie jak w oryginale, mamy śledzić losy Aanga, który będzie musiał opanować wszystkie cztery żywioły, by zmierzyć się z potężnym władcą ognia, który zakłócił pokój na świecie. Showrunner zdradził jednak, że możemy spodziewać się trochę bardziej dojrzałych tonów niż w kreskówce.

Awatar: Ostatni władca wiatru - pierwsze reakcje

Użytkowniczka @meganpeterscb stwierdziła, że to solidny tytuł, który stoi na własnych nogach, jednak ostrzegła zagorzałych fanów Legendy Aanga, że w adaptacji wprowadzono sporo zmian w stosunku do oryginalnej kreskówki. Pochwaliła też obsadę, a szczególnie Dallasa Liu, który gra księcia Zuko.

https://twitter.com/meganpeterscb/status/1758374657273536710

@RamasScreen nazwał 1. odcinek serialu Awatar: Ostatni władca wiatru spektakularnym i dodał:

Gordon Cormier Ta adaptacja aktorska oddała animacji - której jestem fanem - sprawiedliwość. Wspaniała obsada, niesamowita strona wizualna, a(Aang) jest po prostu rewelacyjny.

https://twitter.com/RamasScreen/status/1758370626698727867

@MamasGeeky też chwali netfliksową adaptację.

Awatar: Ostatni władca wiatru wciągnął mnie od pierwszych minut! Co za piękny i ekscytujący świat. Obsada tak świetnie ze sobą współpracuje! Jako ktoś, kto jeszcze nie widział oryginału (tak, wiem!) nie mogę się doczekać, by zobaczyć więcej.

https://twitter.com/MamasGeeky/status/1758370999140331960

Mieszane uczucia ma za to @AJGaliardi. Choć jest w przeważającej mierze zachwycony dużą skalą serialu i stroną wizualną, to przyznaje, że czasem aktorstwo, narracja i ogólna głębia wypadały blado.

https://twitter.com/AJGaliardi/status/1758370692540625050

Podobnie @RydenScarnato. Z jednej strony nie ma problemu z wprowadzonymi zmianami i uważa, że kontrolowanie żywiołów zostało bardzo dobrze zrobione, a z drugiej uważa, że gra aktorska była czasami trochę zbyt sztywna.

https://twitter.com/RydenScarnato/status/1758355601732645308

Zupełnie inne wrażenia od tych powyższych ma z kolei @RafaelMotamayor, który absolutnie zawiódł się na pierwszym odcinku.

Wreszcie mogę powiedzieć, że obejrzałem pierwszy odcinek #AvatarTheLastAirbender i okazał się ogromnym rozczarowaniem. Jasne, kontrolowanie żywiołów wygląda świetnie i generalnie serial wizualnie się broni, ale nie wszystko poszło dobrze - za dużo ekspozycji, kiepski scenariusz i okropne tempo. Ale Dallas Liu wciąż wymiata.

Co ciekawe, choć krytykuje pierwszy odcinek, to nadal chwali występ Dallasa Liu, podobnie jak @meganpeterscb. To może świadczyć o tym, że niezależnie od ogólnych wrażeń widza, aktor wykonał tak dobrą robotę, że spodoba się niemal każdemu.

https://twitter.com/RafaelMotamayor/status/1758370625406517314

@WildeePatrol także nie ma za wiele dobrego do powiedzenia o 1. odcinku. Pochwalił tylko kostiumy, kontrolowanie żywiołów i sceny walk. Skrytykował za to tempo - za długi epizod, w których próbowano zmieścić zbyt wiele treści - pozostałe efekty VFX i aktorstwo.

https://twitter.com/WildeePatrol/status/1758371580097200179

Poniżej znajdziecie jeszcze kilka ciekawych wpisów, które wciąż napływają:

https://twitter.com/POCculture/status/1758370994744627380

https://twitter.com/novicecinephile/status/1758370627377897531

https://twitter.com/RenGeekness/status/1758374853751837079

Awatar: Ostatni władca wiatru - zdjęcia

Jeśli ciekawi was ta piękna strona wizualna, o której mówią dziennikarze, polecamy przejrzenie poniższej galerii ze zdjęciami z serialu:

Awatar Ostatni władca wiatru