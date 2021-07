The Walking Dead - fragment odcinka 11. sezonu. Daryl i Pies w tunelu metra

fot. AMC Studios

The Walking Dead kontynuuje promocję 11. sezonu. Tym razem do sieci trafił fragment odcinka, w którym znajdują się Daryl i Pies. Przypomnijmy, że w dwóch premierowych epizodach bohaterowie z Alexandrii wyruszą z misją poszukiwania żywności. Z powodu burzy skryją się w tunelu metra, gdzie się rozdzielą. Warto dodać, że we wcześniejszych zapowiedziach mogliśmy zobaczyć, że na ścianie stacji widnieje napis "If there is a God, he will have to beg for my forgiveness", czyli w polskim tłumaczeniu "Jeśli Bóg istnieje, to on będzie musiał błagać mnie o wybaczenie". Ponadto widzowie poznają przeszłość Maggie związaną ze Żniwiarzami, czyli nowymi złoczyńcami w serialu.

W sneak peeku, który został wyemitowany podczas odcinka specjalnego w ramach The Walking Dead: Origins na amerykańskiej platformie AMC+ (niedostępny w Polsce) Daryl i Pies przeszukują tunel metra. Dixon oświetla latarką martwego mężczyznę, który był skuty z walizką pełną pieniędzy. Z kolei na ścianie jest namalowany mural z niepokojącymi scenkami z zombie i ludźmi w koronach oraz napisami "prawda kłamie" i "to przychodzi po nas wszystkich". Mogą zwiastować spotkanie z osobami ze Wspólnoty, na których natrafiła grupa Eugene'a.

The Walking Dead - fragment odcinka 11. sezonu

The Walking Dead - galeria 11. sezonu

The Walking Dead - sezon 11

Pełny zwiastun pierwszej części 11. sezonu, która obejmuje 8 odcinków, zostanie zaprezentowany 23 lipca podczas San Diego [email protected] 2021. Impreza odbędzie się online w dniach 23-25 lipca.

The Walking Dead – premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA. W Polsce pojawią się 23 sierpnia na kanale FOX.