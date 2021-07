Wyprawa do dżungli - Emily Blunt w szalonej scenie ucieczki w klipie z filmu

fot. Disney

Wyprawa do dżungli to nowe widowisko Disneya oparte na jednej z atrakcji z parków rozrywki koncernu. Kampania promocyjna filmu znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił klip z produkcji, który przedstawia scenę ucieczki głównej bohaterki, która zjeżdża na linie. Ponadto w sieci zadebiutowało wideo zza kulis, które prezentuje między innymi proces realizacji wspomnianej sekwencji. Materiały możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterami produkcji są kapitan statku Frank Wolff i badaczka dr Lily Houghton. Lily wynajmuje Franka, aby przewiózł ją przez amazońską dżunglę. Pani naukowiec ma nadzieję odnaleźć mityczne drzewo, które posiada niezwykłe zdolności lecznicze. Jednak bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konkurencyjną wyprawą oraz pradawnym złem.

https://twitter.com/Fandango/status/1415295012997406720

W obsadzie znajdują się Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons i Paul Giamatti.

Wyprawa do dżungli - premiera filmu w polskich kinach 30 lipca.