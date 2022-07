Baby Groot od Hot Toys. Miniaturowe figurki słodkością powaliłyby nawet samego Thanosa!

Fot. Hot Toys/Marvel

Baby Groot to ważny członek Strażników Galaktyki, który już niedługo pojawi się w swojej własnej animowanej serii od Marvela, zatytułowanej I Am Groot. Hot Toys stworzyło nową kolekcję Cosbi, by uhonorować bohatera. Zobaczcie miniaturowe przedmioty kolekcjonerskie, które swoją słodkością powaliłyby nawet Thanosa!

Wśród figurek jest są między innymi: Baby Groot z wąsem, detonatorem i jako liściasty centaur! A to tylko kilka z nich. Każde losowe pudełko zawiera kolekcjonerską figurkę ze specjalną kartą i podstawką.

I Am Groot - miniaturowa kolekcja figurek

Seria nazywa się Cosbi Bobble-Head Collection. Przedstawia Baby Groota w różnych wersjach.

Baby Groot - miniaturowe figurki.

I Am Groot pojawi się na platformie Disney+ w 2022 roku. Projekt miał być drugim w pełni animowanym serialem Marvela po 1. sezonie What If... ? i mimo nowych materiałów promocyjnych, wciąż jest owiany tajemnicą i niewiele na jego temat wiadomo. Baby Groot może doczekać się jednak zupełnie nowego zestawu liściastych włosów, w tym wąsów.

