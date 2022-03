I Am Groot - nowe ujęcie Baby Groota. Krótki klip

Marvel

Podczas Disney Investor Day w 2020 roku po raz pierwszy zostało ogłoszone, że Baby Groot ze Strażników Galaktyki dostanie swój własny program. Spin-off pojawi się na platformie Disney+ i będzie zatytułowany I Am Groot. To jeden z tych tajemniczych projektów Marvel Studios, o których wciąż nie ma za wiele informacji. Wiemy jednak, że miał to być drugi w pełni animowany serial studia po pierwszym sezonie What If... ?, a produkcja ma zadebiutować w 2022 roku. Krótki klip opublikowany na Twitterze znów wzbudził zainteresowanie tytułem.

Podczas Disney's Annual Shareholder's Meeting, Marvel Studios pokazało krótkie ujęcie Baby Groota. Nie pojawiło się wcześniej w filmach, w których do tej pory wystąpiła gwiazda Strażników Galaktyki. Raczej nie pochodzi jednak z nadchodzącego serialu I Am Groot - przez styl animacji. Prawdopodobnie to po prostu część materiałów promocyjnych Disney+ dla produkcji. Zobaczcie sami.

Użytkownik Twittera @wicckaris opublikował taki klip:

https://twitter.com/wicckaris/status/1501630349658316814

Głównego bohatera serialu Disney+ zobaczymy także w Thor: miłość i grom i Guardians of the Galaxy Vol. 3. I Am Groot nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery.

