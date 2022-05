I Am Groot - nowe grafiki promocyjne. Baby Groot ma włosy i brodę!

fot. Marvel

I Am Groot będzie serialem o najsłodszym członku Strażników Galaktyki. Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie projekt pojawi się na platformie Disney+ w 2022 roku, to opublikowano kilka nowych grafik promocyjnych, które rozbudzają ekscytację fanów. Można na nich zobaczyć, że Baby Groot doczeka się zupełnie nowej fryzury! Nie wiadomo, czy "włosy" będą od teraz permanentnym elementem jego wizerunku, ale to na pewno dobry sposób, by sprzedać więcej zabawek z bohaterem. Zobaczcie sami.

I Am Groot - nowe grafiki promocyjne

https://twitter.com/marvel_updat3s/status/1520496831469400064

I Am Groot - co wiemy o spin-offie Strażników Galaktyki?

I Am Groot będzie spin-offem do Strażników Galaktyki. Choć nie udostępniono za wiele informacji o projekcie, to miał być drugim w pełni animowanym serialem Marvela po 1. sezonie What If... ? i zadebiutować w 2022 roku. Głównym bohaterem jest uwielbiany przez fanów Baby Groot.

Ryan Little jest głównym scenarzystą serialu I Am Groot, a Kirsten Lepore będzie reżyserować projekt.

Strażnicy Galaktyki - świąteczny projekt będzie ważny

Na fanów Strażników Galaktyki w 2022 roku czekają jeszcze The Guardians of the Galaxy Holiday Special i Guardians of the Galaxy Vol.3. James Gunn za pośrednictwem Twittera ogłosił, że pierwszy tytuł wpasuje się w fabułę MCU. Akcja będzie się rozgrywać pomiędzy wydarzeniami w Thor: Miłość i grom a trzecią częścią filmowej sagi. Przedstawi nowe historie i bohaterów połączonych z uniwersum Strażników Galaktyki. A przede wszystkim - fani mogą spodziewać się zupełnie nowej ścieżki dźwiękowej!

https://twitter.com/mward1305/status/1520442401713790977