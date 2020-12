Baby Yoda słucha muzyki na planie. Mroczni szturmowcy to nie efekty komputerowe

Disney+

Baby Yoda na planie najwyraźniej również jest tak fantastyczną postacią jak w serialu. Reżyser 6. odcinka The Mandalorian Robert Rodriguez opublikował wideo z malcem, na którym gra na gitarze, a popularny Grogu ekscytująco reaguje na muzykę.

Co ciekawe, istotna ciekawostka jest w tle, bo widzimy tam aktora w kostiumie mrocznego szturmowca. Informację potwierdza też 2. sezon Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian o kulisach realizacji. W większości te postacie były grane przez kaskaderów w kostiumach, a tylko niektóre ich elementy były dopełniane efektami komputerowymi.

W serialu dokumentalnym Rodriguez też otwarcie wypowiadał się o tym, jak bardzo uwielbia Bobę Fetta i jak jest jego fanem od dziecka. W jego wizji Fett po latach musiał być inny niż zwyczajni Mandalorianie.

- Jeśli Mando jest rewolwerowcem, to Boba musi być barbarzyńcą - mówi.

Reżyser rozbudował sceny akcji ze scenariusza Jona Favreau, świetnie się przy tym bawiąc. By przygotować ich koncepcję wykorzystał do tego... figurki z Gwiezdnych Wojen i zatrudnił do pomocy swoich synów. Nagrali to w ogródku jego domu.