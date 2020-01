Baby Yoda - ile warta jest animatroniczna kukiełka? Aktor zdradza szczegóły

Baby Yoda stoi w centrum fabuły The Mandalorian i choć nie dostaliśmy jeszcze żadnych odpowiedzi na jego temat, popularność postaci nie maleje. W finale serialu ze świata Star Wars zobaczyliśmy scenę z dwoma zwiadowcami Imperium, którzy porwali Baby Yodę i jeden z nich ku niezadowoleniu widzów śmiał go uderzyć. Gra go znany aktor oraz komik Adam Pally (towarzyszył mu Jason Sudeikis) i to właśnie on wyjawia ciekawostki w wywiadzie.

Adam Pally długo się nie zastanawiał, gdy jego przyjaciel Jon Favreau zaproponował mu rolę. W rozmowie z dziennikarzami zdradził, że jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc znał różnicę pomiędzy zwiadowcą, którego zagrał i szturmowcem.

Wspomina samą scenę podczas kręcenia, w której miał uderzyć Baby Yodę. Wówczas dostał od Jona Favreau informację, która zmroziła mu krew w żyłach i zaczął się stresować.

- Pamiętam pierwsze ujęcie, gdy go uderzyłem. Krzyknęli: cięcie! i Jon, który oglądał sytuację na monitorze w biurze, przyszedł do mnie i powiedział: chcę dać ci znać, że to jest nasz bohater i kosztuje on jakieś 5 mln dolarów. Chociaż chcę, abyś go uderzył, chcę również, abyś miał tego świadomość. Chyba za pierwszym razem za mocno uderzyłem. Dlatego przy kolejnych trzech dublach nie trafiałem, ponieważ byłem tak bardzo zdenerwowany.

Adam Pally był obecny podczas TCA, ponieważ promował swój nowy serial komediowy Indebted. Dziennikarze jednak nie mogli nie wykorzystać okazji, by spytać o The Mandalorian.