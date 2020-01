The Mandalorian - czyim celem jest Baby Yoda? Możliwy związek ze Skywalker. Odrodzenie [TEORIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Baby Yoda jest postacią w centrum głównego wątku serialu The Mandalorian. Wiemy z pierwszego sezonu, że pozostałości Imperium chcą dorwać malca, ale nie wyjawiono jeszcze dokładnych powodów. Na ich czele stoi Moff Gideon grany przez Giancarlo Esposito.

Wiemy, że Lucasfilm stara się łączyć swoje historie w spójną całość, więc filmy, seriale, książki, gry i komiksy są ze sobą zawsze powiązane. Pytanie więc brzmi, czy The Mandalorian również wpasuje się w szerszy kontekst uniwersum?

Według ciekawej i brzmiącej prawdopodobnie teorii dziennikarzy Screenrant.com może być tu większy związek z filmem Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Ich zdaniem Moff Gideon i resztki Imperium to agenci Palpatine'a, który chce Baby Yodę. Wiemy, że po upadku Imperium wielu żołnierzy i oficerów pozostało lojalnych wobec dziedzictwa Imperatora, więc nie jest to wykluczone.

Istotny jest też sam fakt istnienia pozostałości Imperium, które w tym okresie dosłownie nie istniało (5 lat po części VI). Z książek Chucka Wendiga wiemy, że Imperium upadło podczas wielkiej bitwy o Jakku, a jego pozostałości uciekły do Nieznanych Regionów, w których później przekształciły się w Najwyższy Porządek. Nowa Republika była przekonana, że nie ma już zagrożenia, więc podjęto decyzje o rozpoczęciu rozbrojenia armii. Skoro galaktyka wie, iż Imperium uciekło, to kim jest Moff Gideon i jego szturmowcy? Stąd właśnie wysnuto wniosek, że lojaliści Palpatne'a.

Źródło: Lucasfilm

The Mandalorian powiązany z Wojnami Klonów?

Dziennikarze słusznie zauważyli konotacje z działaniami Palpatine'a w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. W 2. sezonie wynajął łowcę nagród znanego jako Cad Bane, który porywa dla niego dzieci wrażliwe na Moc, na których przeprowadzał misterne procedury, by przekształcić je w agentów Sithów. Wiemy, że The Mandalorian nawiązuje do Wojen Klonów w temacie Mandalorian, więc ma to sens.

Kwestia porywania wrażliwych na Moc dzieci pojawia się też w czasach Imperium. Na przykład w książce Star Wars: Myths & Fables opisano fikcyjne mity i baśni ze świata Gwiezdnych Wojen inspirowane wydarzeniami, które tam miały miejsce. W jednym z nich Vader zabił dorosłe osoby silne Mocą, a zabierał dzieci ze sobą. O tym dowiedzieliśmy się również w grze Star Wars Jedi: Upadły zakon, gdzie zabijano dorosłych Jedi, a Padawanów brano i poddawano ich eksperymentom, tym samym, które Palpatine robił w Wojnach Klonów. Wiemy więc, że niektórzy Padawanowie byli zmieniani w Inkwizytorów Sithów. Kto wie, co stało się z innymi?

To pokazuje, że motyw pojmania dziecka wrażliwego na Moc, którym jest Baby Yoda, nie jest szczególnie nowy i ma on kluczowy związek z Imperatorem Palpatinem. Dlatego właśnie ta teoria ma tyle sensu. Gdy weźmiemy pod uwagę wydarzenia z Star Wars 9, tym bardziej daje to do myślenia.

fot. materiały prasowe

Baby Yoda celem Palpatine'a?

Ponadto prawidłowo zwracają uwagę na fakt, że Baby Yoda ma 50 lat, czyli był on na świecie, zanim Palpatine zaczął mieszać w sytuacji galaktycznej w Mrocznym widmie. Biorąc pod uwagę fakt ciągłego porywania dzieci wrażliwych na Moc, być może Imperator już wówczas szukał sobie najlepszego ciała na przyszłość (w końcu kwestia przenoszenia esencji Sitha nie jest czymś, co zostało wymyślone dopiero przy Star Wars 9). Dziennikarz przypomina słowa samego George'a Lucasa, który zwracał uwagę, że niektóre rasy mają większą świadomość i podatność na Moc niż ludzie. Dlatego też taki Baby Yoda wydaje się perfekcyjnym naczyniem dla Imperatora. Pod uwagę brany jest też wątek tworzenia nowych Inkwizytorów, którzy mogliby stawić czoło Zakonowi Jedi Luke'a Skywalkera.

Zaś jeśli chodzi o pochodzenie Baby Yody, tutaj króluje jedna teoria: jest to klon Yody stworzony przez Kaminoan na zamówienie Palpatine'a. Jest ona oparta na dość prostym fakcie - w jakimś czasie Imperium musiało mieć z nim kontakt, ponieważ pierwszy odcinek The Mandalorian pokazał, że znali biosygnały potrzebne do jego namierzenia. Poza tym lekarz pracujący dla Klienta miał na swoim ubraniu logo, które znamy z Kamino.

