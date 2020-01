Seriale 2019 - najbardziej piracone tytuły roku. The Mandalorian na podium!

Wiele się działo w telewizji i w platformach VOD. Które seriale 2019 były najbardziej piracone? Portal Torrentfreak.com opublikował coroczne zestawienie dające nam pogląd na popularność tytułów w sieci. Jest ono oparte na torrentach i pod uwagę nie są brane pirackie platformy streamingowe.

Pierwsze miejsce nie jest zaskoczeniem, ponieważ należy do 8. sezonu hitu Gra o tron. W ostatnich latach, gdy serial HBO miał swoją emisję, zdobywał niechlubne miano najbardziej piraconego serialu roku. Nie miało to jednak wpływu na jego oglądalność, która z roku na rok jedynie rosła. Takim sposobem udało się zrzucić z pierwszego miejsca The Walking Dead, które objęło koronę w 2018 roku podczas nieobecności Gry o tron na ekranach.

Firma MUSO przeprowadziła ciekawą analizę popularności 8. sezonu Gry o tron na pirackich stronach. Okazuje się, że każdego dnia emisji odcinka, ruch na portalach drastycznie wznosił się ponad normy. Dla przykładu podają dane z pierwszego odcinak, gdzie zanotowano wzrost wizyt o 45 mln w stosunku do tygodnia poprzedniego. Tak to wyglądało przy każdy odcinku 8. sezonu, a najlepszy wynik osiągnął kontrowersyjny 3. docinek. W skali globalnej Gra o tron zanotowała 8% ruchu na pirackich stronach, czego nie osiągnął żaden serial.

- Popyt na piracenie Gry o tron jest bez precedensu. Był tak wysoki, że wyraźnie zanotowano zwiększenie ruchu na domenach typu thepiratebay.org - tłumaczy Phil Taylor z firmy analitycznej MUSO.

Eksperci są zgodni, że wątpliwe jest, by jakikolwiek serial w nadchodzących latach osiągnął taką popularność.

Seriale 2019 - najbardziej piracone tytuły roku

Były spekulacje, że pierwsze miejsce zajmie The Mandalorian, czyli serial aktorski ze świata Gwiezdnych Wojen. Powodem takich wniosków był brak dostępności platformy Disney+ na całym świecie, ponieważ można konto założyć w zaledwie kilku krajach. Udało się zdobyć jedynie miejsce na podium.

Pamiętajmy o istotnej rzeczy. The Mandalorian jest najnowszą produkcją w zestawieniu, więc miał zaledwie półtora miesiące, by trafić do tego TOP 10, gdy reszta seriale miała o wiele więcej czasu, by bić swoje niechlubne rekordy. Dlatego też pierwsze miejsce wydaje się poza zasięgiem. Poza faktem, że popularność Gry o tron jest raczej poza wszelkimi normami i trudno będzie komukolwiek jej dorównać.