Bad Boys for Life nadal niepokonane. Wygrywa trzeci weekend z rzędu

Bad Boys for Life utrzymuje pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 17,6 mln dolarów. Do tej pory w USA zebrano już 148 mln dolarów. Natomiast na świecie zbiera kolejne 35,8 mln dolarów (razem 142,7 mln dolarów). Sumując, na koncie 291 mln dolarów - jest to rekord serii, ponieważ poprzednie części globalnie nie osiągnęły takiej kwoty. To dobra wiadomość, ponieważ budżet filmu wyniósł zaledwie 90 mln dolarów.

W TOP 10 mamy jeszcze dwie nowości. Na czwartym miejscu zadebiutował horror Małgosia i Jaś z wynikiem 6 mln dolarów, a na 10 pozycji film The Rhythm Section z wynikiem 2,8 mln dolarów.

Top 10 Box Office w USA (wyniki z 3 dni):